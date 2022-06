V této kavárně se scházejí bruselští diplomaté i poslanci. Teď se chystá na Čechy

"Konečně svoboda!" zvolá anglicky menší muž ve dveřích, zatímco vstupuje dovnitř. U pultu v kavárně Corina jsou už jeho kolegové a pobaveně mu kynou, ať si jde objednat. Pokud stojíte dál od hlavní vitríny, jako by se čas zpomalil. Můžete očima klouzat po baleních kávy nebo jen vydýchávat celodenní shon. Žertem míněná slova o svobodě začínají dávat smysl. Nejde ale jen o ledajakou kavárnu.

Od naší zpravodajky - Corica, malá kavárna v Bruselu, se na první pohled nijak výrazně neliší od bezpočtu svých variant ve městě. Poloha a atmosféra z ní ale dělají vyhledávané místo pro ty, kdo dostali chuť na chvíli si pročistit hlavu nad dobrou kávou a dobít baterky.

Podnik z těchto důvodů dost možná sehraje klíčovou roli v nadcházejícím českém předsednictví. Kavárna leží v ústí ulice Caroly, kde sídlí české zastoupení při EU. Čeští diplomaté, vyjednavači a experti, zkrátka všichni, kteří tu pracují a příští pololetí budou vést vyjednávání za sedmadvacítku členských zemí, procházejí kolem Coriky, když jdou ráno do práce nebo když se odpoledne vracejí ze schůzek. Už teď tu jsou častými hosty.

"Češi jsou naši klienti číslo jedna," říká bez váhání Arnaud Crespeigne, jeden z dvojice zaměstnanců kavárny. "Buď se tu zastaví na cestě do práce, nebo si sem berou pracovní partnery," dodává.

"Tady se budou péct ty nejdůležitější dohody během předsednictví," směje se u stolku před kavárnou mluvčí českého zastoupení Eva Hrnčířová.

Žádná pohodlná křesla

Kvůli blízkosti Evropského parlamentu a zastoupení dalších institucí a firem tvoří dvě třetiny hostů Coriky členové "evropské bubliny" - poslanci, asistenti, poradci, diplomaté, lobbisté. Denně je hostů okolo tří set.

Belgičan Arnaud spolu s Christophem Pererem mají jasnou představu, co jim chtějí nabízet. "Nechceme jen prodávat legální drogu - kávu. Naším cílem je, aby si sem lidé přišli popovídat s ostatními, vnímali jeden druhého a odcházeli narovnanější v zádech a s úsměvem," říká Francouz Christophe.

"Jsme proto pultovní typ kavárny," pokračuje Arnaud. "Žádná pohodlná křesla a široké stoly jako v Dánsku, kde by hosté seděli celé hodiny, pohroužení do počítače. Máme jen pár stolků na stojáka venku a pult vevnitř. Zákazníky to nutí komunikovat," říká Arnaud.

Zjevně to funguje. Polka Anna-Maria, která pracuje v Evropském parlamentu, říká, že do Coriky jednou nebo dvakrát do týdne zajde. "Mám moc ráda jejich kolumbijskou kávu a vyhovuje mi to bezprostřední prostředí, jak všichni postávají u pultu," říká Anna-Maria. Tentokrát sem vzala kolegyni Agatu, která chtěla vyzkoušet kávu vypěstovanou v Nepálu.

Budou i česká zrna

Variant kávy teď nabízejí v Corice skoro třicet, zanedlouho to ale dozná změn. Arnaud s Christopherem se rozhodli osamostatnit a odejít z Coriky. Od srpna na stejném místě a s oběma muži za pultem bude kavárna s názvem "United Tastes".

Kávy budou nabízet do deseti variant, přicházejí ale s konceptem, který jde za místní "evropskou bublinou". "Budeme každé pololetí nabízet kávu z té země, která právě předsedá Evropské unii," říká Arnaud.

"A protože začneme v září po prázdninách a drobné rekonstrukci, budeme jako první nabízet tu českou," pokračuje Christophe. Oba kavárníci momentálně jednají s možným dodavatelem pražené kávy z Česka, kterou by v podniku už pod názvem "United Tastes" měli na mlýnku a prodávali zájemcům i domů.

"Těšíme se na to, Češi jsou skvělí zákazníci. Jste vděční a je s vámi legrace, když k sobě člověka pustíte," dodává Christophe. O Češích může mluvit s větší znalostí i proto, že jeho životní partnerkou je Češka.

Napojení obou kavárníků na české prostředí se projevilo i tak, že Arnaud s Christophem nazvali svoji belgickou firmu, která bude provozovat kavárnu, "U kluků". Psáno ovšem francouzským přepisem "Ou kloukou." "Český přepis by byl pro belgický berňák nevyslovitelný," uzavírá se smíchem Arnaud.

