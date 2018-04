Je Evropa bezpečná a jak ji chce Brusel ochránit před teroristy? Ptejte se europoslance Zdechovského

? Igor - Dnes 8:32 Dobrý den, co je pravdy na nebezpečných čtvrtích měst, do kterých se policie neodváží? Nic takového jsem nikdy neviděl. Nejedná se o přehnané tvrzení? Pokud taková místa existují, co s nimi? Co s radikálními imámy? Nestálo by za to se opět pokusit vtáhnout zmínku o křesťanských kořenech do ústavy Evropy?

? Igor K. - Dnes 8:26 Dobrý den - terorizmus může být různý, ale v současnosti je zcela jasný džihád, který si naivně vpouštíme do Eurodomu. Proč při jednáních o sankcích nepoužíváme jasné argumenty, že u nás máme tisíce slovenských Romů, či Vietnamců a Ukrajinců, nebo že jsme poslali vládní letadlo pro "uprchlíky" do Iraqu, ale všichni pasažéři jsou už stejně na dávkách v BRD ??? Má smysl vlastní občany čipovat a sledovat kamerovými systémy, když se ani v posledním pražském případu "holandských turistů" viditelně nic nepoužívá ??? Stát i soustátí má vždy sloužit jejich vlastním občanům, jinak je to jen Trojský kůň ...

? Johmny - Dnes 8:26 Vážený pane jak nás bude eu CHRÁNIT to europoslanci vyfasují plnou polní a hurá do boje



- zákopů?-

? Jana - Dnes 8:22 Proč se neměří všem stejně ? Uprchlík za znásilnění dostane podmínku a domorodec dostane basu . Dvojí právo tak jak to praktikujete je cesta do pekla. A pokud nám občanům nedokážete zabezpečit za naše daně právo a bezpečí na které si platíme z daní, potom tam asi na tu práci nestačíte .Pokud by se každý násilník tvrdě potrestal tak by nebyli takové zvěrstva které se dějí po celé evropě. Z mého pohledu je EU horší než 3 říše. Všechno co mrzačí hodnoty pochází z Bruselu. Už zase nám rozkazují co máme dělat a co si máme myslet. Nabývám dojem že EU chce rozpoutat občanskou válku ve všech zemích. Možná jste ale zapoměli že těch chudejch jsou miliony.

? Jaroslav - Dnes 8:11 dobrý den, mě by zajímalo, kdy unie učiní kroky k tomu, aby se příval běženců nadobro zastavil, a byly uzavřeny vnější hranice. snížit a vyhostit ty, kteří se nepřizpůsobí našim podmínkám. Co proto unie dělá? řekl bych, že nic. páky na to ale má.

? Honza M. - Dnes 8:09 Dobrý den, proč nemůže jít KDU-ČSL cestou rakouského premiéra S. Kurze - proevropského, ale zdravě konzervativního, především v otázce migrace? Jaký na něj máte názor? Děkuji za odpověď.

? jan straka - Dnes 8:06 Co se ví v EU o utlačování křesťanů?

? jan straka - Dnes 8:02 Kolik je už v EU uprchlíků a co snimi bude dál? Pracovat se většině nechce, pak mají roupy a média pak mají co zveličovat.

? Paeris Kiran - Dnes 8:00 Otisky prstů v čipech na občankách... kdy nás čekají čipy nastřelené pod kůži... velký bratr sociálního ratingu jako v Číně s tím že se člověk může chovat jen jak se líbí vládě jinak se nedosáhne na bydlení...



a mimochodem- jak mne vlastně jakákoliv policie ochrání před útokem, když prakticky nikdy není včas na místě když útok začne s dostatečnou palebnou silou. (na zastavení útoku v Nice by na místě kde sjel kamion ze silnice musel být k dispozici policajt s protitankovým raketometem a použít ho prakticky okamžitě (i tak by kamion zabil minimálně 10 lidí než by ho sundal z ramene).



Čipy pod kůži místo jen do občanek nám budete chtít nastřelovat kdy? (Zatím tedy čip v občance jde naštěstí zlikvidovat tím že jí člověk přejede dvěma neodymiovými magnety)

A EU brojí proti financování nově vzniklých teroristických skupin? Není schopna ani zastavit financování starých (to dělají elity v Jordánsku, Saudské Arábii... obchod s Tureckem živil Islámský stát - na tu zemi dávno mělo přijít absolutní embargo)nás jako občany se bránit EU nechat nechce (viz stupidní zbraňová směrnice)... že je na to prý neschopná policie ( v ČR nebyla schopna ani s tím velkým bratrem chytit 7 holanďanů co zmlátili na kamerách jednoho číšníka... to je tedy trochu uklidňující)...Nasazování Newspeaku označeného "taktně" za politickou korektnost prakticky ničemu nepomáhá... cenzura - (viz německé zákony regulace internetu)...Před čím nás to chráníte? Spíš před svobodou než před teroristy.

? Lukáš Petr - Dnes 7:56 Dobrý den.

Domnívám se, že migrace souvisí s terorismem v Evropě. Čím více bude v Evropě migrantů tím větší budou mít teroristé zázemí (logistiku) a snáze splnou s obyvatelstvem. Není lepší hledat příčinu terorismu v Evropě a tu odstranit než bojovat do nekonečna s následkem?



Děkuji za odpověď.



Lukáš Petr

? Jonáš - Dnes 7:52 Nebyly by povinné otisky a snímky obličeje na čipu občanky až příliš? Je to opravdu nutné? Nebude toho až příliš, co o nás úřady budou vědět? Abychom brzy nedopadli jako v Číně:, které chce do pár let monitorovat všechno ve veřejném prostoru pomocí kamer