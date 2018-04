Je Evropa bezpečná a jak ji chce Brusel ochránit před teroristy? Ptejte se europoslance Zdechovského

? Jarda Brno - Dnes 9:23 Pane Zdechovský, chtěl bych se zeptat, jaký názor máte na to, že se místo pojmenování problému a zastavení příčin tohoto problému řeší "dodatečné" a podle mě hloupé a zbytečné "bezpečnostní" opatření jako jsou otisky a obličej atd.

Co budeme dělat až zjistíme, že mírumilovná většina muslimů je ve skutečnosti menšinou a ta agresivní většina chce zavést své zákony a práva do naší společnosti?



Díky



Jarda

? Bedřiška - Dnes 9:23 Neustále slýcháváme, že tajné služby o pachatelích, či jejich činnostech dokonce předem věděli? Jsou natolik sterilní, když nedokáží jejim následným útokům zabrániti?

? Jiří Pražák - Dnes 9:19 Dobrý den, na jednu stranu EU říká jak je důležité chránit osobní údaje (GDPR) a na druhou stranu sama chce víc a víc údajů shromažďovat. Nejedna se jen o další zesilování moci státu nad jednotlivcem?

? Jan Dzuik Andersen - Dnes 9:17 Zdravím Tome, predavam společnou otazku z Dánska

Jak vypadá situace z dodržováním lidských a dětských prav v Evropě a jak můžeme řešit jebich ustavičně porušování, ne každý se může dostat k evropskému dvoru pro lidská práva

Diky

Jan D Andersen

Stina Bargmann Toft

? Bedřiška - Dnes 9:14 Nezačíná býti toho již tak nějak přespříliš, co se prolamování roviny osobních dat, osobní svobody každého z nás týče? Oční duhovka (USA), sběr fotografií, kamery na každém rohu, otisky prstů v občance, někteří jej mají ale i např. jako heslo do telefonu. Kdy a kde to jednou skončí (DNA, tetování)?

? Mirek Musil - Dnes 9:14 Hezké dopoledne. Dá se nějak zvýšit bezpečnost ve městech? Mám na mysli nejen útoky autem na skupiny lidí, které se rozšířily v posledních letech, ale také běžná kriminalita a tak. Děkuji.

? Roman - Dnes 9:13 Čipy, duhovky, otisky, fotografie, .... chcete nás, původní obyvatele Evropy očipovat, abyste JEN NÁS mohli lépe monitorovat? Jinak si to nedovedu vysvětlit, když vrcholoví politici zejména Německa, Itálie a další jednají protizákonně a vpouští na území EU obyvatele ze zemí mimo EU bez jakýchkoli dokladů. A tito lidé mají potom umožněn prakticky volný pohyb po Schengenu.

Džihádista nepřijede s ID, abyste si mohli dle průkazu zkontrolovat jeho otisky.

Nepřeskočilo v Bruselu někomu? Stejně jako se zbraňovou směrnicí?

? Jana Maršíčková - Dnes 9:12 Dobrý den. Omezení financí teroristů, bezpečnostní prvky v průkazech občanů....jaké další opatření se projednávájí a kdy mají vejít v platnost? Jedná se jen o opatření kvůli terorismu, nebo Brusel řeší bezpečnost i z jiného úhlu pohledu?

? Alena - Dnes 9:12 Dobrý den,

vím, že se mají pokládat otázky k bezpečnosti, ale já Vás mám pořád zafixovaného jako toho, kdo se snažil pomoci Evě Michalákové a jejím synům. Jak to prosím vypadá? Jsou nějaké dobré zprávy? Jak se k tomu staví současná vláda?

Děkuji!

Alena K.

? Zdeněk Chytra - Dnes 9:12 Dobrý den, Evropa je už džihádisty prolezlá díky nehlídaným šengenským hranicím, aktivitám neziskovek ve Středozemním moři a naprostou impotencí Evropských politiků. Od EU je hezké, že po třech letech chce začít něco dělat, ale není už trochu pozdě? Děkuji za odpověď.

? Michal - Dnes 9:11 Dobrý den, kdy už se konečně EU nebo jednotlivé státy odhodlají deportovat, třeba násilím, nebezpečné lidi z řad muslimské komunity? I na aktuálně.cz čteme články jak německo nemůže tyto lidi deportovat a ještě jako vrchol naší lidskoprávní naivity těmto lidem platí sociální dávky. Nehoráznost. A nic si nenalhávejme, všechny velké teoristické útoky za posledních 15 let v EU spáchal muslim, s vyjímkou jendoho. Ta jejich převaha v páchání terorismu je tak naprosto zdrcující. Díky

? Marek - Dnes 9:10 Dobrý den, antisemitismus muslimáků proti všem se toleruje a média mlčí a proč? Kolik obětí to bude stát a kdo za tím vším stojí?

? Přemysl Vaněk - Dnes 9:10 Dobrý den,

Mohl bych prosím vaším prostřednictvím podat oficiální stížnost na financování pomoci Africe k rukám eurokomisaře pro rozpočet a současně rozpočtovému výboru ?

Stížnost bych chtěl podat z následujícího důvodu: Včetně dalších příbuzných se staráme o prarodiče a kromě jiného jim přispíváme na sociální služby, které nejsou plně hrazené a prarodiče by se bez nich neobešli. Děda během pražského povstání střílel po fašistech, s příbuznými pomáhali během holocaustu Židům, příbuzní z babičiny strany zase pomáhali partyzánům. Dotaz a stížnost je tedy následující, proč má při rozdělování prostředků přednost pomoc cizímu kontinentu než nezbytná pomoc našim předkům (kteří navíc stříleli fašisty, pomáhali Židům před holocaustem a pomáhali budovat poválečnou infrastrukturu, atd.) ?

Opravdu bych chtěl, aby se tímto vážně zabývali tam, kde o rozdělování peněz rozhodují, je to prosím možné z Vaším prostřednictvím zařídit?



Děkuji a mějte se pěkněP.Vaněk

? Jiří - Dnes 9:09 Dobrý den, jaký je Váš názor na Australskou azylovou politiku? Dala by se využít v evropských podmínkách pro současnou migrační vlnu?

? Jozef Chalmovanský - Dnes 9:07 Dobrý den přejí.



Pane Zdechovský zaujímáte se také v europarlamentě

i o jiné spekulace než je Čapí hnízdo.???



- LTO: odhadovaný nezákonný zisk 60 mld. Kč.- "rumová aféra" - rum pro vývoz: odhadovaný nezákonný zisk 12 mld. Kč- "obchody" s alfafetoproteinem: odhadovaný nezákonný zisk 12 mld. KčS pozdravem. ing. J. Ch.

? Pavel - Dnes 9:06 Dobrý den, jaký máte názor na imigrační politiku Německa ve stylu otevřených dveří? Brussel chce východní Evropě peníze vzít a přerozdělit je na uprchlíky na jihu Evropy a imigrační politika tím bude vyřešena?

? František Martínek - Dnes 8:57 Terorismus v Evropě je dnes terorismus islámu a není se čemu divit, vždyť islám není náboženství, jen se za něj schovává je to ideologie a dle mého názoru je horší než nacismus. Nacismus ovládl "materiální" svět a islám k tomu přidal ještě duši. Jsem doslova zděšen s politiků v EU že tento fakt nevidí a řekl bych nechtějí vidět a proto se ptám PROČ? Proč se nesmí říkat pravda, proč se zatajují trestné a násilné činy islamistů a muslimů v Evropě proč EU nechce vidět jaký problém z muslimy mají ve Švédsku atd. Otázek víc než dost a jedna na závěr, proč EU neříká svým občanům pravdu a věci zatajuje, to pak vede k lidi k odporu k celému snažení EU a to i k tomu pozitivnímu.

? Michal - Dnes 8:57 Dobry den, kontrola vlastnich obcanu, cipovani a co bude dale? Monitorovani deniho cyklu?

? Petr Novák - Dnes 8:54 Dobrý den,



možná je to trochu mimo téma, ale za rok ná čekají volby do europarlamentu. Chtěl bych se zeptat, jak je to s avizovanou společnou kandidátkou lidovců, TOP 09 a STAN? Loni na podzim roztříštěnost středopravice pomohla velkému zisku populistů a extrémistů. Nyní hrozí, že ne všechny 3 strany by překonaly tu 5% hranici. Přitom evropský program máte velice podobný, dokonce všichni sedíte ve stejné evropské frakci.

? Anna Němcová - Dnes 8:41 Dobrý den,



nárůst teror.útoků a zhoršení bezpečnostní situace ve jmenovaných západoevropských státech souvisí s vysokým počtem muslimské populace.(která stále narůstá a noví stále přicházejí..) EU a EP se chová nezodpovědně, nepojmenovává pravou příčinu, z důvodu politické korektnosti se nesmí popisovat realita..Navíc je tam snaha nelegální migraci legalizovat. Sleduji dění v EP, trend je bohužel promigrační.. Projde Dublin IV v navrhované podobě a co mohou státy V4 udělat aby to zablokovali? Jak vlastně hlasujou naši europoslanci v této oblasti?

Děkuji.

? kučerová - Dnes 8:40 Dobrý den vážení,

prosím o vysvětlení jak je možné ,že útočící návštěvníci Prahy mohou bez povšimnutí Policie ČR projít až do letištního prostoru, jakým způsobem postihnout nepřiměřenou jízdu, po které zůstává na silnici zmar. Je to cílené na naši malou zem . Dokázat způsobenou škodu a újmu na postižených , co dělá náš český zákonodárce pro své poplatníky, aby byly zvyšující se škody postiženy.

Děkuji za odpověď.

Kučerová

? Petr V. - Dnes 8:40 Dobrý den,



jak vysvětlíce lidem se zdravým rozumem, že EU chce snížit riziko terorismu omezením držení zbraní pro normální lidi? Opravdu už je parlament i komise tak odtržená od reality, že si myslí, že teroristu zastaví nějaká vyhláška nebo směrnice?

? Radek Čos - Dnes 8:40 Dobrý den, pokud se podívám do zemí, kde vlády velmi hloupě odzbrojili legální civilní držitele zbraní, ve všech bez výjimky rapidně vzrostla aktivita těch ilegálních a prudce se zvýšila kriminalita. Jaký názor máte v tomto světle na neskutečně hloupé, nedemokraticky prosazované a škodlivé aktivity nikým nevolené Evropské komise, které mají za cíl postupně znemožnit zákona dbalým a disciplinovaným držitelům zbraní obranu vlastních rodin před kriminálními živly?

? Honza - Dnes 8:39 Zdravím Vás,

před nějakým časem jste podpořil Liberland.

Měl jste se po vstupu do Liberlandu a následném zadržení chorvatskou policíí nějaké problémy (soud apod.)?

Chystáte se zase někdy do LL? :)

? Marek Pospíšil - Dnes 8:38 Dobrý den, pane europoslanče!

Vy jste nedávno byl na Kypru. Mají tyto mise vůbec smysl? Trochu to na mě působí jako dovolená pro europoslance. Ale nikde jinde kromě vašeho facebooku o tom nepsali.

? Igor - Dnes 8:32 Dobrý den, co je pravdy na nebezpečných čtvrtích měst, do kterých se policie neodváží? Nic takového jsem nikdy neviděl. Nejedná se o přehnané tvrzení? Pokud taková místa existují, co s nimi? Co s radikálními imámy? Nestálo by za to se opět pokusit vtáhnout zmínku o křesťanských kořenech do ústavy Evropy?

? Igor K. - Dnes 8:26 Dobrý den - terorizmus může být různý, ale v současnosti je zcela jasný džihád, který si naivně vpouštíme do Eurodomu. Proč při jednáních o sankcích nepoužíváme jasné argumenty, že u nás máme tisíce slovenských Romů, či Vietnamců a Ukrajinců, nebo že jsme poslali vládní letadlo pro "uprchlíky" do Iraqu, ale všichni pasažéři jsou už stejně na dávkách v BRD ??? Má smysl vlastní občany čipovat a sledovat kamerovými systémy, když se ani v posledním pražském případu "holandských turistů" viditelně nic nepoužívá ??? Stát i soustátí má vždy sloužit jejich vlastním občanům, jinak je to jen Trojský kůň ...

? Johmny - Dnes 8:26 Vážený pane jak nás bude eu CHRÁNIT to europoslanci vyfasují plnou polní a hurá do boje



- zákopů?-

? Jana - Dnes 8:22 Proč se neměří všem stejně ? Uprchlík za znásilnění dostane podmínku a domorodec dostane basu . Dvojí právo tak jak to praktikujete je cesta do pekla. A pokud nám občanům nedokážete zabezpečit za naše daně právo a bezpečí na které si platíme z daní, potom tam asi na tu práci nestačíte .Pokud by se každý násilník tvrdě potrestal tak by nebyli takové zvěrstva které se dějí po celé evropě. Z mého pohledu je EU horší než 3 říše. Všechno co mrzačí hodnoty pochází z Bruselu. Už zase nám rozkazují co máme dělat a co si máme myslet. Nabývám dojem že EU chce rozpoutat občanskou válku ve všech zemích. Možná jste ale zapoměli že těch chudejch jsou miliony.

? Jaroslav - Dnes 8:11 dobrý den, mě by zajímalo, kdy unie učiní kroky k tomu, aby se příval běženců nadobro zastavil, a byly uzavřeny vnější hranice. snížit a vyhostit ty, kteří se nepřizpůsobí našim podmínkám. Co proto unie dělá? řekl bych, že nic. páky na to ale má.

? Honza M. - Dnes 8:09 Dobrý den, proč nemůže jít KDU-ČSL cestou rakouského premiéra S. Kurze - proevropského, ale zdravě konzervativního, především v otázce migrace? Jaký na něj máte názor? Děkuji za odpověď.

? jan straka - Dnes 8:06 Co se ví v EU o utlačování křesťanů?

? jan straka - Dnes 8:02 Kolik je už v EU uprchlíků a co snimi bude dál? Pracovat se většině nechce, pak mají roupy a média pak mají co zveličovat.

? Paeris Kiran - Dnes 8:00 Otisky prstů v čipech na občankách... kdy nás čekají čipy nastřelené pod kůži... velký bratr sociálního ratingu jako v Číně s tím že se člověk může chovat jen jak se líbí vládě jinak se nedosáhne na bydlení...



a mimochodem- jak mne vlastně jakákoliv policie ochrání před útokem, když prakticky nikdy není včas na místě když útok začne s dostatečnou palebnou silou. (na zastavení útoku v Nice by na místě kde sjel kamion ze silnice musel být k dispozici policajt s protitankovým raketometem a použít ho prakticky okamžitě (i tak by kamion zabil minimálně 10 lidí než by ho sundal z ramene).



Čipy pod kůži místo jen do občanek nám budete chtít nastřelovat kdy? (Zatím tedy čip v občance jde naštěstí zlikvidovat tím že jí člověk přejede dvěma neodymiovými magnety)

A EU brojí proti financování nově vzniklých teroristických skupin? Není schopna ani zastavit financování starých (to dělají elity v Jordánsku, Saudské Arábii... obchod s Tureckem živil Islámský stát - na tu zemi dávno mělo přijít absolutní embargo)nás jako občany se bránit EU nechat nechce (viz stupidní zbraňová směrnice)... že je na to prý neschopná policie ( v ČR nebyla schopna ani s tím velkým bratrem chytit 7 holanďanů co zmlátili na kamerách jednoho číšníka... to je tedy trochu uklidňující)...Nasazování Newspeaku označeného "taktně" za politickou korektnost prakticky ničemu nepomáhá... cenzura - (viz německé zákony regulace internetu)...Před čím nás to chráníte? Spíš před svobodou než před teroristy.

? Lukáš Petr - Dnes 7:56 Dobrý den.

Domnívám se, že migrace souvisí s terorismem v Evropě. Čím více bude v Evropě migrantů tím větší budou mít teroristé zázemí (logistiku) a snáze splnou s obyvatelstvem. Není lepší hledat příčinu terorismu v Evropě a tu odstranit než bojovat do nekonečna s následkem?



Děkuji za odpověď.



Lukáš Petr

? Jonáš - Dnes 7:52 Nebyly by povinné otisky a snímky obličeje na čipu občanky až příliš? Je to opravdu nutné? Nebude toho až příliš, co o nás úřady budou vědět? Abychom brzy nedopadli jako v Číně:, které chce do pár let monitorovat všechno ve veřejném prostoru pomocí kamer