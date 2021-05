Jakou budoucnost chtějí pro EU občané? Společnou armádu i přísnou migrační politiku

Kateřina Zichová, EURACTIV.cz

Ve štrasburském sídle Evropského parlamentu v neděli 9. května formálně začíná Konference o budoucnosti Evropy. Spouští se tím několikaměsíční debaty občanů o tom, jak by měla v následujících letech EU vypadat a co by měla řešit. Nápady hýří i Češi, na digitální platformě konference se zajímají například o migraci nebo o jadernou energii.