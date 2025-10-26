Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže

Začátkem října přinesla evropská média šokující zprávu. Rakouský Der Standard, belgický deník De Tijd, maďarské investigativní médium Direkt36 a německý Der Spiegel odhalily, že bývalý maďarský diplomat měl před lety rekrutovat úředníky z Evropské komise, aby špehovali pro Budapešť.
Diplomat označovaný jako "V." měl v té době pracovat na maďarském zastoupení při EU a zabývat se unijními dotacemi.
V. měl oslovovat úředníky, aby získal a předával dál důvěrné informace, jako jsou zápisy z jednání. S dokumenty měl i manipulovat ve prospěch vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, a to výměnou za finanční odměnu.
Kauza by se navíc mohla týkat i současného maďarského eurokomisaře pro zdraví Olivéra Várhelyiho. Ten v té době totiž velvyslanectví vedl. Várhelyi to ovšem odmítá a podle slov o údajné špionáži "nevěděl".
Suspendovat eurokomisaře?
Evropská komise proto spustila interní šetření. "Obvinění maďarských orgánů ze špionáže vůči zaměstnancům EU bere komise velmi vážně. Pokud jde o nedávná obvinění, mohu potvrdit, že probíhá vnitřní vyšetřování," řekl ve středu 22. října europoslancům eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin.
Někteří europoslanci však požadují, aby byl Várhelyi alespoň suspendován do té doby, než se kauza vysvětlí. Také chtějí, aby vznikl vyšetřovací výbor přímo v europarlamentu.
"Autokrat Orbán stahuje Maďarsko do temných dob. Je to jako z románu ze studené války. Musíme okamžitě objasnit, zda jsou tyto zprávy pravdivé," vyzvala německá europoslankyně Terry Reintkeová (Zelení).
Podle ní je klíčové zjistit, zda byly terčem špionáže i další unijní instituce, jako je Evropský parlament či Rada EU, zda získané informace neunikly do Moskvy nebo Pekingu a jaká byla přesně Várhelyiho role. I Reintkeová proto volá po vzniku vyšetřovacího výboru.
Podle jejího kolegy z frakce Zelených, europoslance a velkého Orbánova kritika Daniela Freunda, který byl sám terčem neúspěšné špionáže, má Várhelyi problém tak jako tak. "To, že nevěděl, co se děje na jeho (Várhelyiho) ambasádě, když ji vedl, není dobrá výmluva. Buď lže, nebo je nekompetentní," kritizoval.
Podle polského europoslance Patryka Jakiho (Solidární Polsko Zbigniewa Ziobra, ECR) je Várhelyiho největším hříchem naopak to, že má odlišné názory než Brusel, a teď kvůli tomu čelí "útoku".
Varování před bezpečnostními riziky
Podezření vzbudilo v Bruselu znepokojení zejména kvůli bezpečnostním rizikům, které by mohly ze špionáže a potenciálně uniklých informací pro evropské instituce, jejich zaměstnance a členské státy plynout.
Obavy z dalšího vývoje má třeba česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP), podle které Orbán přejímá metody ruské tajné služby FSB. "Co bude dál? Začnou v Bruselu lidé vypadávat z oken?" ptala se na plénu.
Znepokojen z maďarské kauzy je i zástupce Budapešti v Evropském parlamentu - Zoltán Tarr ze strany TISZA Orbánova politického rivala a europoslance Pétera Magyara. Podle něj tato kauza opět vrhla stín na jeho zemi a Maďarsko má další důvod k tomu se stydět.
Opačný názor má však europoslanec z maďarské vládní strany Fidesz Csaba Dömötör. "Opět se vám podařilo mít debatu jen kvůli článku v médiích. Je to směšná kampaň," vzkázal svým poslaneckým kolegům. Podle něj jsou v EU jiné problémy, kterými by se měli poslanci zabývat. Dömötör má za to, že to jsou zrušené volby v Rumunsku, nebo to, že Marine Le Pen podle rozsudku francouzského soudu nemůže kandidovat. Další z celkem 21 maďarských europoslanců se do debaty nezapojili.
"Směšná" byla debata i podle německého europoslance z Alternativy pro Německo Tomasze Froelicha. Podle něj europoslanci na Maďarsko útočí a několik let starou kauzu řeší jen proto, že se blíží maďarské parlamentní volby. Ty se mají konat příští rok, zřejmě v dubnu.
Podle eurokomisaře Serafina je ovšem nemyslitelné, že EU vůbec musí něco takového řešit. Europoslancům na závěr slíbil, že je Evropská komise bude informovat o výsledku interního šetření, jakmile bude dokončeno.