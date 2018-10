Jak pokračují chaotická jednání o brexitu a co nás čeká? Ptejte se europoslance Ježka

? Rosta - Dnes 8:15 Dobry den,

proc si myslite, ze vedeni VB tak strikne neustale odmita schvaleni dohody o odchodu z EU v referendu? Nota bene, kdyz v tom prvnim referendu vubec nikdo nerekl, co Brexit ve skutecnosti znamena a jake bude mit dusledky? Provni referendum bylo pouze o tech 6ti pismenech a o vyhodach pro VB. O dusledcich bylo ticho. Ticho (nebo byl jen sum v pozadi velkeho hluku, jake to ve VB bez EU bude super) bylo take o vzniku te hranice mezi Irskem a Severnim Irskem.



Myslite si, ze tech "jenom 5%" se da nejak vyresit a dohododnout? Ono najit reseni a dohodnout se na nejakem zazracnem postupu, pri kterem bude znasilnen zakladni princip fugovani celniho prostoru a nechat si 370 km dlouhou diru v celni hranici neni urcite nic jednoducheho. Protoze se jedna o znasilneni zakladniho principu fungovani svetoveho obchodu, tak to asi je mnohem slozijsi nez dohodnout tech uz dohodnutych 95%. Je to neco jako by po me nekdo chtel abych po rozvodu, ktery vyvolala a podala exmanzelka, ji nechal klice od vlastniho domu, aby si tam mohla chodit do obyvaku kazdy den zakourit. Souhlasíte se mnou? Nebo pro řeseni tohot propblemu znate nejake schudne reseni? Pokud ano, muzete ho alespon nastinit (me zadne rozumne reseni nenapada)?