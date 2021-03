Od června cestování s covid pasem. Jak ho půjde získat a co když očkování odmítnu?

Češi a jiní Evropané si za poslední roky zvykli, že k putování po Evropské unii není většinou potřeba ani cestovní pas. Teď si budou muset znovu zvykat na to, že si před cestou budou zařizovat speciální doklad. Takzvaný digitální zelený certifikát na základě očkování, otestování nebo prodělaného covidu-19 umožní volný pohyb na kontinentu. Ve středu ho navrhla Evropská komise.

K čemu budou nové evropské pasy?

Podle návrhu, který už před oficiálním představením v Bruselu unikl do médií, je cílem zajistit "společný rámec pro vydávání, ověřování a uznávání osvědčení o očkování, testování a prodělané nemoci covid-19". Znamená to, že cestování po Evropské unii pro ty, kdo jsou očkovaní, mají negativní test nebo protilátky, bude možné bez omezení.

Co budou dělat lidé bez splnění těchto podmínek?

Omezení mohou mít různou podobu, jakou známe už teď - od úplných zákazů vstupu po povinné nastoupení do karantény po příchodu do země. Jednotlivé státy si o tom rozhodnou individuálně.

Jak bude takový pas vypadat?

Měl by být elektronický, konkrétně v podobě QR kódu, a na vyžádání i v papírové podobě. Obsahovat bude jméno, datum narození, zda dotyčný prodělal covid-19, byl naočkován nebo jestli má negativní PCR test. Doklad bude bezplatný, píše belgický list De Morgen.

Je to bezpečné z hlediska sdílení dat?

Informace by se podle serveru Politico měly shromažďovat jenom v systémech jednotlivých členských zemí EU, odkud by k nim vedl přístup prostřednictvím digitální "evropské brány". Žádná centrální evropská databáze nevznikne.

Jaké očkování bude člověk potřebovat?

Povinné pro státy bude jen uznávání těch vakcín, které schválila k použití Evropská léková agentura (EMA). Zatím jde tedy o preparáty firem Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson.

Jednotlivé země si ale můžou samy za sebe rozhodnout, že uznají očkování i jinou látkou - třeba ruským Sputnikem V nebo čínským Sinopharmem, které používá Maďarsko. Sputnik V začala EMA hodnotit počátkem března, čínský výrobce o schválení zatím nezažádal. Že bude přijímat vakcíny bez rozdílu, ohlásilo zatím Bulharsko.

Samotné očkování ale není podmínkou. Jak již bylo zmíněno, stačí i negativní test nebo protilátky, aby nedošlo k diskriminaci lidí, kteří z různých důvodů očkováni nebyli.

Jaký negativní test bude potřeba?

Podle dostupných informací by se mělo jednat o takzvaný PCR test. Jednotlivé země si pak určí, kdy nejpozději ho musí dotyčný podstoupit, než dorazí k jejich hranicím, píše server Politico.

K čemu dalšímu poslouží očkovací pas?

Předpokládá se, že by mohl umožnit přístup třeba i na koncerty, do fitness centra nebo do baru. Podobný systém už využívá Izrael. Samy členské státy EU si rozhodnou, jestli takové pravidlo zavedou.

Evropská komise trvá na tom, aby průkaz nebyl nutným předpokladem k využití prostředků mezinárodní osobní dopravy, jako jsou aerolinky, vlaky, autobusy nebo trajekty.

Kdo si bude moci průkaz pořídit?

Všichni občané členských států Evropské unie, jejich rodinní příslušníci a občané nečlenských zemí žijící trvale v EU. Platit budou jen do konce koronavirové pandemie. Pak se EU chce vrátit k běžnému režimu volného pohybu osob bez omezení.

Kdy bude certifikát k mání?

Komise chce, aby průkazy fungovaly už od 1. června, tedy ještě před začátkem letní sezony. Prakticky to bude ale otázka dalšího politického vyjednávání. Jihoevropské státy, které jsou výrazně závislé na turismu, opatření podporují. Námitky mělo ale v minulosti například Německo. Tamní kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že by tyto průkazy měly začít platit až v momentě, kdy bude očkování volně dostupné většině obyvatel.

Podle serveru Politico lze očekávat také debatu ohledně zabezpečení osobních údajů, jednotlivé země navíc budou muset zprovoznit centrální registr, pokud ho už nemají. Otázkou je i to, jak dlouho po prodělání nemoci covid-19 může člověk spoléhat na protilátky a do jaké míry absolvované očkování zabrání tomu, aby dotyčný virus přesto přenášel.

Návrh komise musí schválit většina členských států zastoupených v Evropské radě, poprvé o něm budou jednat příští týden. Hlasovat bude také Evropský parlament.

Kdo dál kromě EU má podobné plány?

Očkovací pasy už má například Čína, zmíněný Izrael, ale také samotné organizace jako třeba asociace pro leteckou dopravu IATA, která sdružuje významné aerolinky American Airlines nebo Emirates. Svůj vlastní průkaz chystá třeba Řecko, mělo by mu umožnit přivítat v nejbližší době epidemicky "bezpečné" cestující ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Ruska nebo Číny.

