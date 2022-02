Spor v Bruselu. Jádro zůstává mezi čistými zdroji, část českých návrhů ale neprošla

Hvězda amerického fotbalu Tom Brady oficiálně oznámil konec kariéry. Během 22 sezon v NFL čtyřiačtyřicetiletý quarterback získal rekordních sedm Super Bowlů a bývá označován za nejlepšího hráče všech dob.

"Vždycky jsem měl za to, že fotbalu musíte odevzdávat všechno. Pokud to neděláte na sto procent, úspěch se nedostaví. A úspěch je to, co se mi na té hře tolik líbí. Každý den znamená fyzickou, mentální a emocionální výzvu, což mi umožnilo naplno využít svůj potenciál. Uplynulých 22 let jsem se snažil ze všech sil. Neexistují žádné zkratky k úspěchu na hřišti nebo v životě," napsal Brady na Instagramu.