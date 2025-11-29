Evropský parlament

Inovace nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI

Miroslav Balco, Euractiv.cz
před 1 hodinou
Evropská komise oznámila první vlnu změn digitálních regulací. Úpravy podle ní pomohou s vývojem umělé inteligence a posílí technologickou suverenitu Evropy. Zatímco firmy návrh vítají, odpůrci varují před oslabením digitálních práv.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Úspora peněz, snížení administrativní zátěže, podpora inovací a technologické suverenity. To všechno si slibuje Evropská komise od digitálního omnibusu. Má zjednodušit regulace týkající se umělé inteligence, dat a kyberbezpečnosti. 

Přestože se balík týká hlavně technologických firem, změny pocítí i běžní uživatelé internetu. Po úpravě už například nebude nutné neustálé odsouhlasování souborů cookie ve vyskakovacích lištách. Ty bude možné zamítnout nebo odsouhlasit jedním kliknutím na základě přednastavené preference. 

Foto: EU

Zároveň se pravidla pro cookies přesunou pod GDPR. V rámci GDPR  dojde ke zpřesnění pojmu osobní údaje a podmínek, za kterých je může umělá inteligence používat. GDPR však podle Komise bude i nadále garantovat nejvyšší stupeň ochrany dat.

"Tato ustanovení pouze upřesňují stávající pojmy a principy, nejde o znovuotevření GDPR. Jeho jádro zůstává plně zachováno," řekl k legislativě eurokomisař pro demokracii a ochranu spotřebitelů Michael McGrath.

Změny podstoupí také akt upravující pravidla nakládání s daty. Při přecházení mezi poskytovateli cloudových služeb bude pomocí aktu vytvořena nová výjimka pro malé a střední podniky, díky níž ušetří dle propočtu Komise 1,5 miliardy eur. Pro podniky bude dále zřízena společná platforma pro hlášení kyberbezpečnostních incidentů.

Úpravy jsou součástí širšího úsilí zvýšit konkurenceschopnost evropských firem na světovém trhu. Zároveň se Komise těmito kroky snaží přizpůsobit rychle se rozvíjejícímu technologickému odvětví. Firmám tak zpřístupní vysoce kvalitní data pro trénování umělé inteligence. I přes snazší přístup k datům však Komise avizuje, že jde jen o zjednodušení, nikoli o odstranění regulací.

Úprava pravidel pro AI

Dalších změn se dočká akt o umělé inteligenci - ten dnes rozděluje AI nástroje do čtyř kategorií dle možných rizik. Na vysoce rizikové nástroje se mají uplatňovat zvláštní povinnosti, jejich náběh se ale zatím odkládá, aby se mohly firmy lépe připravit. 

Evropská komise a členské státy by navíc měly firmy dlouhodobě podporovat tím, že budou aktivně zvyšovat "AI gramotnost". Tedy pomáhat lidem ve firmách, aby rozuměli tomu, jak umělá inteligence funguje a jak ji používat.

Reakce se liší

Zjednodušení pravidel a zejména zpřístupnění dat AI firmám vyvolává smíšené reakce. Zatímco technologické firmy roky volaly po zmírnění regulací, nevládní organizace varují před oklešťováním digitálních práv občanů. 

Programová ředitelka Amnesty Tech, Damini Satijaová, varuje, že lidé přijdou o kontrolu nad svými osobními daty, budou moci být vystaveni nelegálnímu dohledu a digitálnímu útlaku. 

Amnesty International proto spolu s dalšími 126 nevládními organizacemi ve společném stanovisku změny odsoudila a vyzvala Komisi, aby pozastavila veškeré snahy upravovat legislativu, která chrání digitální práva občanů.

Evropská technologická aliance (EUTA) sdružující technologické firmy naopak snahy vítá, ale avizuje potřebu upřesnění některých návrhů. 

"EUTA vítá ambici zjednodušit digitální pravidla, ale klíčové detaily je stále potřeba dopracovat, aby evropské technologické firmy pocítily skutečnou úlevu," uvedla generální ředitelka Victoria de Possonová. 

Klíčový je hlas europarlamentu

Klíčový bude pro navržené úpravy hlas europoslanců. Ti musejí digitální omnibus schválit - stejně jako to musejí udělat zástupci členských států. 

Z řad europarlamentních frakcí změny podpořila skupina lidovců. "Digitální soubor předpisů je naší šancí, aby zákony fungovaly jako skládačka: efektivně, konzistentně a pružně," uvítala balík lidovceká europoslankyně Eva Maydellová. Kladně se k návrhům vyjadřuje i končící česká vláda. 

Socialisté, levice a zelení zásahy do regulací značně kritizují. "Jsem překvapená a znepokojená tím, že se GDPR znovu otevírá a oslabuje ve svém jádru, včetně samotné definice toho, co jsou osobní údaje," uvedla europoslankyně Markéta Gregorová. 

Liberální frakce Renew Europe myšlenku zjednodušování podporuje, ale v návrhu vidí nedostatky. 

"Některá ustanovení jsou znepokojivá, protože narušují klíčové zásady GDPR: některá oslabí ochranu našich nejcitlivějších údajů a například povedou k častějšímu diskriminačnímu zpracování," vyjádřila se za Renew europoslankyně Fabienne Kellerová.

 
