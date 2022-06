Nová auta už jen elektrická, rozhodli europoslanci. Blíží se konec spalovacích motorů

Evropští poslanci načrtli nová pravidla pro automobilky do příštích dekád. Většinou 339 proti 249 hlasům rozhodli, že v roce 2035 by z výrobních linek v Evropě měla sjíždět už jen taková osobní auta a dodávky neprodukující žádné emise. Narýsovali tím odklon od spalovacích motorů směrem k plné elektromobilitě.

Hlasování o autech se odehrálo v rámci projednávání "zeleného" balíčku několika předpisů známého pod názvem FitFor55. Ten má Evropu dovést k 55procentnímu snížení emisí v roce 2030 a v polovině století pak ke klimatické neutralitě. Tedy ke stavu, kdy budou evropské státy produkovat jen tolik zplodin, kolik neutralizují technologie nebo zachytí příroda.

Evropská komise loni navrhla, aby se souhrnné množství tun emisí za každou automobilku snížilo postupně až na nulu v roce 2035. Europoslanci zvažovali řadu pozměňovacích návrhů včetně mírnější redukce o 90 procent (oproti množství zplodin v roce 2021), což by výrobcům umožnilo prodloužit životnost některých "benziňáků", pokud by se vešly do celkového limitu emisí. Nakonec ale prošla přísnější varianta sta procent emisí dolů.

V tuto chvíli jde "jen" o stanovisko europoslanců. Konečná podoba nových pravidel vzejde z následného vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou EU, která zastupuje členské státy. Za Radu povedou vyjednávání o autech Češi, kteří v červenci přebírají předsednictví EU.

Česká vláda se ke konci spalovacích motorů od počátku stavěla kriticky. Premiér Petr Fiala (ODS) už krátce po nástupu do funkce oznámil, že bude proti takovému rozhodnutí "bojovat".

Automobilky rozhodnutí respektují

Samotné automobilky naopak elektromobilitu vesměs přijaly. Mnohé značky chtějí od technologie spalovacích motorů odejít ještě dřív než v roce 2035.

"Budeme respektovat jakékoli rozhodnutí EU. Již dnes jsou naše emisní závazky v některých případech mnohem přísnější, než je vyžadovaná norma," reagoval pro Aktuálně.cz na rozhodnutí europoslanců Martin Peleška, ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus. Obě automobilky už dnes prodávají jak hybridní a plug-in hybridní elektrifikované vozy, tak i elektromobily na baterie a vodík.

Manažer komunikace ve značce Škoda Auto Tomáš Kotěra jen obecně řekl, že přechod Evropy na uhlíkovou neutralitu považuje za "obrovskou příležitost", která "bude mít za následek urychlení transformace produktového portfolia Škody Auto k elektromobilitě".

Povolenky na druhý pokus

Poslanci měli původně schválit také klíčové rozšíření systému emisních povolenek do dalších oblastí. Dosud se týkají hlavně velkých průmyslových podniků, nově měla platba za každou tunu CO2 - nad rámec povolenek zdarma - pokrýt také silniční dopravu a vytápění nebo chlazení budov.

Europarlament navrhl kompromis, že by se placení za emise nejméně do roku 2029 netýkalo osobní přepravy a také bytů a domů k soukromému bydlení, aby čistější ovzduší v Evropě neplatili na účtech za energie ti, kteří mají nejhlouběji do kapsy.

Poslanci ale celý návrh poměrem hlasů 265 pro a 340 proti shodili ze stolu. Nesouhlasně hlasovali druzí nejsilnější socialisté, zelení, komunistická levice a různí euroskeptici včetně frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Ti přitom většinu pozměňovacích návrhů předtím podpořili. ECR dominuje vládní polská PiS a členy jsou i europoslanci za ODS.

"Ukázalo se, že k nově zřizovaným podpůrným fondům se na poslední chvíli přidal právní stát coby podmínka pro čerpání peněz. To bylo pro polské členy naší frakce nepřekročitelnou červenou linií," řekl Aktuálně.cz europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Sám jako jeden z pouhých dvou členů ECR hlasoval pro návrh, protože ho považoval za "vyvážený a lepší než původní verze komise". Polsko vede s Bruselem několikaletý spor kvůli porušování pravidel právního státu.

Kromě emisních povolenek poslanci vrátili k projednání ve výborech také navazující uhlíkové clo. To má systém ETS jednou nahradit, pokud projde na úrovni EU a také Světové obchodní organizace. Klíčovým principem je, že si podniky z Číny a dalších třetích států vyvážejících do EU připlatí, pokud jejich vlády mají na své firmy výrazně nižší environmentální požadavky než Evropa.

Dočasně u ledu je také návrh na zřízení sociálního fondu, z něhož se bude přispívat lidem ohroženým energetickou chudobou, protože peníze do něj měly přinést právě nové povolenky.

Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) ale může být odklad části balíčku FitFor55 menší, než by se mohlo zdát. "Rodí se plán, že by se nové hlasování mohlo stihnout ještě v červenci, před prázdninovou pauzou. Procedura je tu docela rychlá," tvrdí Niedermayer.

