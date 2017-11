AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Hackerských útoků stále přibývá a počítačoví piráti používají sofistikovanější metody. Evropská unie proto chystá legislativu, která by pomohla členským zemím s bojem proti této kriminalitě. Europoslanci požádali Evropskou komisi, aby více investovala do obrany informačních systémů. Členské země EU by se podle doporučení europarlamentu měly soustředit zejména na lepší vzdělávání. Podívejte se, jaké metody hackeři využívají.

