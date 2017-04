Uhlí, jádro, nebo solární energie. Jak bude v EU vypadat energetika budoucnosti? Ptejte se v chatu

před 8 minutami

Evropská unie má jako jednu ze svých priorit ochranu životního prostředí. Ať už se to týká výroby elektřiny, průmyslových továren, nebo i toho, jaká auta Evropané řídí. Unii se loni navíc znovu podařilo snížit emise skleníkových plynů. Z nových dat vyplývá, že za to může mimo jiné uzavírání uhelných elektráren. Měla by takhle vypadat budoucí tvář energetiky? Má se Evropa vydat cestou solárních elektráren, jádra, nebo se držet fosilních paliv? Bude se investovat víc do výzkumu, konkrétně třeba elektromobilů? Ptejte se v online rozhovoru europoslance Evžena Tošenovského, který je místopředsedou evropského Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

