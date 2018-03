Nové silnice, čističky i podpora firem a inovací. Do Česka zamíří další velké evropské dotace

Od nápadu k projektovému záměru

Zájemce o evropské peníze si upřesní, co by chtěl ve své obci, firmě nebo organizaci udělat. Zvolené řešení by mělo být optimální ekonomicky, technicky i provozně a mělo by fungovat delší dobu.

Hledání vhodného programu

Žadatel si najde příslušný operační program, který je určený pro financování jeho záměru. Přehled všech operačních programů najde na webu www.dotaceEU.cz, kde je k dispozici pro případné dotazy také on-line chat. Informovat se může též na lince Eurofon na čísle 800 200 200.

Podání žádosti o podporu na projekt

Než začne zájemce o eurodotaci zpracovávat žádost, měl by se seznámit se všemi požadavky, které bude muset splnit. Může se zúčastnit různých školení a měl by si projít pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou součástí každého programu. Žádost i se všemi předepsanými podklady a přílohami se musí podat do stanoveného termínu elektronicky prostřednictvím informačního systému fondů.

Posuzování žádostí o dotace

Výběrová komise posuzuje žádosti podle tzv. hodnoticích a bodovacích kritérií, která jsou součástí každé dotační výzvy. Každého úspěšného žadatele ministerstvo, které řídí daný operační program, vyzve k podpisu smlouvy o přidělení dotace.

Uskutečnění projektu

Jakmile je podepsána smlouva, může se příjemce pustit do práce. Realizovaný projekt musí vést ke splnění předem vytyčených cílů, což hodnotí tzv. monitorovací indikátory projektu. Jde o ukazatele, jako jsou například počty nových pracovních míst, objem nově pořízených technologií, plochy nově vybudovaných hřišť nebo počet nově proškolených osob.

Vyhodnocení a vyúčtování projektu

Během doby, kdy příjemce projekt realizuje, publikuje pravidelně monitorovací zprávy, jejichž součástí musí být informace, jak projekt pokračuje, v jaké se nachází fázi a jaké jsou dosažené výsledky. Po ukončení některé etapy, případně celého projektu, příjemce dotace předkládá žádost o platbu včetně kompletního vyúčtování. Následuje kontrola, zda jsou vznesené nároky na proplacení požadované částky oprávněné. Když je vše v pořádku, příjemce obdrží vše proplaceno, v opačném případě se použije tzv. korekce o nezpůsobilý výdaj. Jestliže příjemce dotace pochybí, řídící orgán přistoupí k sankci a zkrátí o ni nárokovanou částku.