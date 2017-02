Dohoda o volném obchodu s Kanadou prošla. Nemá ale vyhráno, země EU ji mohou blokovat i roky

před 3 hodinami

Evropský parlament schválil výraznou většinou obchodní dohodu s Kanadou. Ratifikaci dohody ale musí podpořit ještě národní a regionální parlamenty v jednotlivých zemích EU. A to může být velký problém.

Brusel/Štrasburk - Dohoda o volném obchodu s Kanadou dostala zelenou. Tedy alespoň od poslanců Evropského parlamentu. Ti ji ve středu schválili výraznou většinou hlasů.

Pro Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) se vyslovilo 408 europoslanců, proti bylo 254.

Dohoda znamená mimo jiné postupné odbourání cel v obchodu mezi Kanadou a Evropskou unií. Té by měla přinést vyšší příjmy z obchodování ve výši 11,6 miliardy eur (313 miliard korun), pro Kanadu pak nárůst o 8,2 miliardy eur (222 miliard korun). A to během sedmi let poté, co dohoda vstoupí v platnost.

Vyjednávání provázely především ke konci loňského roku mnohé problémy. Největší překážkou byl neočekávaně valonský regionální parlament, který hrozil, že schválení dohody ze strany Belgie zabrání. Několik desítek poslanců valonského regionu ale nakonec jednání mezi EU a Kanadou neukončilo.

Zástupci unie společně s kanadským premiérem Justinem Trudeauem dohodu podepsali na konci října.

V regionech může CETA narazit

Vyhráno však CETA stále nemá. Její ratifikaci teď musí schválit ještě jednotlivé členské státy Evropské unie a odpor je v řadě zemí značný. Zejména v některých regionech.

Důkazem je i český europoslanec Pavel Poc (ČSSD). Ten přijetí dohody považuje za velkou chybu, která se negativně projeví i v české ekonomice.

"Nejoptimističtější odhady mluví o tom, že CETA pracovní místa v EU neubere," říká. "Zároveň přiznávají, že plná aplikace dohody může zvýšit platové rozdíly, a tím pádem destabilizovat pracovní trh."

Jako největší problém ale Poc vidí snížení kvót pro dovoz kanadského masa. "Pro dovoz vepřového se kvóta navyšuje na 65 tisíc tun ročně. Na náš trh tak budou Kanaďané moci vyvézt o 50 tisíc tun vepřového více. Pokud se někdo domnívá, že to s trhem vepřového řádně neotřese, tak musí být blázen," míní europoslanec.

Pokud jde o české podnikatele, těm prý dohoda moc výhod nepřinese. "Pro malé a střední podnikatele je ten trh příliš daleko. A ti velcí, kteří na něm chtěli být, už na něm jsou," dodává Poc.

Opačný názor ohledně dopadů na české podnikatele má však Pavel Fára ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. "Výhody pro Českou republiku drtivě převažují. A mohou i narůstat s tím, jak se firmy přizpůsobí nové situaci a využijí odstranění bariér pro export do Kanady," tvrdí.

"Významné je otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami," dodává. A upozorňuje, že dohoda odstraní v oblasti průmyslu na 99 % celních bariér.

Pro zjištění dopadů na českou ekonomiku nechalo ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat speciální studii. Z výsledků vyplývá, že dohoda CETA bude pro Českou republiku pozitivní, její dopad ale bude minimální.

Důvodem je poměrně nízký objem vzájemného obchodu, který v roce 2015 dosáhl jen 10,5 miliardy korun.

Největší obchodní dohoda

Evropská unie ovšem odhaduje, že CETA celkově podpoří hospodářský růst a přinese nová pracovní místa.

Jedná se zatím o největší obchodní dohodu, kterou unie v oblasti služeb a investic uzavřela.

Kanadská strana podle znění smlouvy mimo jiné uzná některé evropské standardy pro automobily, což může podpořit export automobilového průmyslu. Snazší by měl v budoucnu být i proces vysílání pracovníků na kanadský trh.

Změní se ale i vzájemné uznávání testů a certifikátů na nejrůznější typy zboží.

V praxi to znamená, že výrobek z EU bude uznávaný a považovaný za stejně bezpečný i v Kanadě. Zároveň se ale na unijní trh nezačnou dovážet produkty, u kterých to unijní právo zakazuje.

I v tomto ohledu je ale europoslanec Poc opatrný. "Ve skutečnosti dohoda nechává na odpovědných úřadech, aby návrhy takového vzájemného uznávání teprve vypracovaly," upřesňuje.

Schvalování může trvat roky

Teď dohodu dostanou na stůl národní parlamenty v jednotlivých členských státech unie. Schválit ji budou muset všechny. Taková procedura však může trvat i několik let.

"S platností dohody je to trochu složitější. Až do ratifikace všemi členskými státy, včetně některých regionálních parlamentů, lze provádět pouze části spadající do výlučné pravomoci EU. (…) Parlamenty členských zemí tedy mohou svým odmítnutím dohodu zablokovat," uvedl Fára.

Smlouvu prozatím neratifikoval ani český parlament. Měl by tak ale učinit v řádech týdnů, maximálně měsíců. Zatím se ale nepředpokládá, že by čeští poslanci a senátoři ratifikaci zablokovali.

autor: Lukáš Hendrych