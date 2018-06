Budeme platit za odmítání uprchlíků? A co navrhuje Merkelová? Ptejte se europoslance Pavla Svobody

? kostas - Dnes 9:13 dobrý den ,jak známo češi pomohli rozmlátit irák i vyhnat srby z kosova , na ropné války už dávají ročně 2 miliardy ,říkají tomu mise,žoldáci okupují afghanistán či mali , takže jsou jednoznačně spoluviníci migrační krize. nebylo by vhodné ,aby nabrali ,alespoň pár válečných sirotků do dětských domovů ?

? Schelak - Dnes 8:49 Dobrý den,



proč není podán návrh na vyloučení Itálie a Řecka ze Schengenu když tyto země zcela evidentně nezvládají (nechtějí zvládat) ochranu vnější hranice?



jak bude Evropský parlament postupovat proti (ne)ziskovým organizacím, jejichž společenský a právní status je na úrovni spolku zahrádkářů nebo amatérského fotbalového klubu z Horní Dolní, ale samy se staví na zákony a mezinárodní dohody? Připravuje EP nějaký zákon typu "Stop Soros", aby tyto zločinecké organizace odstřihl od financování? A pokud ne tak proč?

? Milan Hakamka - Dnes 8:48 Stale se mluvi o moznosti odebrani dotaci zemim, ktere nejsou dostatecne vstricne k prijimani migrantu. Copak ale tyto dotace nebyly protihodnotou za zruseni vybranych vyrob strategickych surovin (napr. cukrovaru) .



To nikdo nevidi, ze migranti, ktere jsme prijali utekli za lepsimi podminkami dal na zapad? Proc budeme nekoho prijimat, kdyz stejne utece?



Dekuji

? Jan Mikulčík - Dnes 8:46 Pane poslanče, proč je tak obtížné, dohodnout se státy odkud lodě s migranty a jejich ilegálními převaděči vyplouvají na tom, že by námořní stráž, lodě EU, mohla tyto lodě doprovodit zpět na místo původního vyplutí? Tyhle rozvojové země, často pobírají nemalé prostředky zahraniční pomoci. Jak dlouho by mohlo a nebo mělo trvat dohodnout se s těmito zeměmi systémem něco za něco, podobně jako se to stalo s Tureckem? Týden? Měsíc? Taková USA se neptá vůbec, prostě zaútočí na tu kterou zemi si zamane. Proč EU hledá neustále krkolomná řešení jako uprchlické kvóty, které nemohou fungovat už kvůli volnému pohybu osob v Schengenu..? Nevrhá takováto rigidita velmi nemilé světlo a zcela neprávem., potom na celou EU a její multidimenziální poselství?

? Vejvarová Ilona - Dnes 8:46 Dobrý den pane Svobodo, solidarita je jedna věc, ale nemyslíte si, že rozdělovat Afričany v Evropě není vůbec žádné řešení? Za každého takto "zachráněného" se narodí jiných 10, kteří budou trpět hlady a díky přemnožení stále častějšími lokálními konflikty?



Proč se radši neřeší neuvěřitelná populační exploze v Africe? Evropa není nafukovací a Afrika se do ní prostě vejít nemůže.

? Jura - Dnes 8:42 Pane Svobodo, proc temer pokazde hoqsujete proti zajmum Ceske repuliky, stejne jako cela KDU? Je to i tim, ze jste v proticeskem soukoli (Ackerman-Gemeinde)

? Jan Kučera - Dnes 8:39 Dobrý den, pane Svobodo,

chtěl bych se zeptat jak moc nás může ohrozit to, že se premiér v demisi rozhodl nejet na minisummit? Tím pádem za nás logicky ani nemohl nic vyjednat a nezazněl tam ani česky postoj. I kdyby summit stejně dospěl ke stejnému závěru nebylo by lepší aby tam ČR měla zastoupení?

Děkuji za odpověď a přeji hodně úspěchů v evropských volbách příští rok..

? Martin - Dnes 8:39 Dobrý den.

Největší chyba je, že ti, kdo o migrantech z muslimského světa rozhodují, o nich nic neví. Měli je někdy za sousedy? Žil snad někdy někdo z pohlavárů EU v muslimské zemi? Ne na ambasádě nebo v hlídaném hotelu, ale tak, jako běžný občan mezi lidmi v běžném životě.

Já jsem mezi nimi žil a tak vím o čem mluvím. Je to cesta do pekel a jejich nepřizpůsobitelná kultura do Evropy nepatří.

Předsednictvo EU by se mělo na měsíc odstěhovat třeba do Kábulu a zkusit si tam žít i s manželkou, dcerou, synkem. Pak ať rozhodují...

Co si o tom myslíte Vy, pane Svobodo a jaká je Vaše osobní zkušenost s muslimskou kulturou. Co o nich víte Vy osobně, ale ne z televize, nebo internetu - jaká je Vaše osobní zkušenost?

Děkuji.

? Jura - Dnes 8:39 Pane Svobodo, jak dlouho vy jako clen proticeskeho soukoli stejne jako temer cela KDU (Ackerman-Gemeinde) budete vystupovat i v pripade zlegalizovani migrantu viz Marakes a Global compact proti zajmum Ceske repuliky, kdyz rocne v Africe pribyde 30 mil narozenych? O duchodce postarano neni w integrace vetsiny romu se nezdarila

? Voplakal - Dnes 8:38 Právě teď nezisková loď Aquarius opět nabírá (rozumnějme přebírá od pašeráků) migranty na pobřeží Libye a všichni víme, že to je obchod s lidmi a že jejím úkolem je dostat tyto migranty do Evropy.

Proč EU proti této ilegální aktivitě neziskovek nedělá vůbec nic? Nemyslím si, že by bylo tak těžké pro vyspělou EU tuto cestu do Evropy pohlídat.

? Albert Votruba - Dnes 8:35 Prosím o odpověď na základě čeho paní Merkelová na jednu stranu pozvala do Německa migranty z celé Afriky a na stranu druhou nám je chce přerozdělovat i k nám? My jsme přeci nikoho nezvali.

? vlasta - Dnes 8:33 Dobrý den. Mám na Vás 2 otázky. Jak mohla vzniknout fáma, že p. MERKEL pozvala imigranty do EU - a nikdo z vás tuto fámu ČECHUM není ochoten vysvětlit . Patrně je to pro všechny pohodlné- když máte jednoho VÍNÍKA. A proč neumíte vysvětlit - že EU JE SPOLEČENSTVÍ 28 STÁTU - a nejde z tohoto brát jen co se komu hodí /DOTACE/ - ale že mají tyto státy povinost řešit společně- to, co je nepřijemné!

? Lukschová - Dnes 8:29 Proč neni pro Česko přijatelné přijmout uprchlíky a pomoci tím všem ostatním? A jestli to není možné, tak ať aspoň pomáhají jiným finančně.

? Martin - Dnes 8:29 Proč Čechům nevadí Vietnamci, Ukrajinci, Poláci a Slováci co sem přišli pracovat a žít? Proč jim nevadí Řekové a Arabové co jsem přišli kdysi ?

? Vomáčka Jaroslav - Dnes 8:23 Dobrý den, jste pro přijímání migrantů z muslimských zemí v Africe, když dle prokazatelných zkušeností ze západních zemí způsobují vážné bezpečnostní problémy, protože jsou většinou neintegrovatelní, nesnášejí původní obyvatelstko a místo práce se věnují kriminalitě? Komu to prospěje??

? TONDA - Dnes 8:21 Jaký je důvod útěku migrantů do Evropy, kdo jim rozvrtal tu jejich zemi, že k tomuto excesu dochází. Česko, Švédsko, Polsko, nebo Argentina? Proč tuto zemi nespravuje svými penězi pan Soros. Děkuji

? Marta - Dnes 8:21 Kdyby se uzavřely všechny přístupové hranice a migranti věděli, že se do Evropy nedostanou, tak si to možná samotnou migraci rozmysleli. V Evropě je jiná kultura, tu jejich nepřijmeme a ani nepovolíme a když to budou vědět, zůstanou doma.

? Dusan - Dnes 8:20 Dobry den pan Svoboda,



Myslite si, ze uspesna integracia pristahovalcov (v mojej otazke tureckych) znamena, ze takmer 75% z nich da svoj hlas prezidentovi Erdoganovi (cez vikend "nemecki a rakuski Turci") ?



Existuje debata v EU, ktoru by schvalovalo aj Nemecko s Francuzskom, o pomoci utecencom mimo uzemia EU ?

Dakujem. S pozdravom,Dusan

? Jiří - Dnes 8:18 Katolická církev problematickým způsobem získala obrovské prostředky v rámci tzv, církevních restitucí.

Proč je výrazně nepoužívá k humanitární pomoci migrantům?

? Jiří - Dnes 8:15 Dobře víte, že vyjma pár prospěchářů celý národ uprchlíky nechce a maximálně souhlasí s tím, aby jejich problém byl řešen již v jejích zemích a i to s ohledem na upřednostnění řešení problémů našich bezdomovců. Ptám se tedy , co jste pro presentaci tohoto celonárodního názoru udělal na evropském fóru jako námi zvolený representant ?

? Petr - Dnes 8:10 Dobrý den.



Předložil některý z našich europoslanců, včetně Vás, počty imigrantů kteří přišli v minulých letech do ČR a zůstali zde, případně zde dlouhodobě pobývají ( občané Ukrajiny, Ruska, Mongolska, Číny, Vietnamu apod.),myslím, že kvóty tak máme přeplněné..Pokud jste to nepředložili, proč.?( třeba na Ukrajině se bojuje, čili je tam nebezpečno, Vietnam a Čína nedodržují lidská práva, že.. čili jsou to lidé z ohrožených oblastí, ohroženi na životě, že!

? Michal - Dnes 7:57 Dobrý den, nebylo by taktéž dobré v EU odhlasovat aby jednotlivé země EU nemohli , zaútočit, rozvrtat a zničit cizí země a pak se dožadovali solidarity na uprchlíky z této země? Francouzi a Italové si dobrodružně útočí na cizí svrchované státy a pak fňukají o solidaritě, je tohle normální postup v EU? Děkuji