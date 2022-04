Při přechodu na zelenou ekonomiku sází EU na baterie, využijí je desítky milionů aut

Bývalé armádní letiště v Líních u Plzně je jednou ze tří evropských lokalit, které německý automobilový koncern Volkswagen zvažuje pro stavbu továrny na výrobu baterií do elektroaut. Řekli to členové vedení Plzeňského kraje včetně hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti). Podle náměstka hejtmana a poslance Josefa Bernarda (STAN) by šlo o továrnu za čtyři až pět miliard eur, tedy v přepočtu 98 až 122 miliard korun, zaměstnala by až 4000 lidí.

Tým projektantů automobilky jednal v Plzni se zástupci kraje minulý čtvrtek a v příštích dnech chce projekt představit. Jednání jsou zatím formální, řekl Špoták. Kraj má 340hektarové letiště ve svém územním plánu jako strategickou rozvojovou zónu.

"Měla by to být high-tech výroba, jedna z nejmodernějších fabrik ve střední Evropě," uvedl hejtman. Podle něj je možné, aby taková továrna na letišti vznikla. Během jara budou diskuze o základních parametrech, jako je struktura zaměstnanců, infrastruktura a další.