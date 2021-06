EU by měla mít více pravomocí při řešení krizí, myslí si to 58 procent Čechů

Aneta Zachová, EURACTIV.cz

Více než polovina Čechů si myslí, že by EU měla mít více pravomocí při řešení krizí. Prioritou by přitom v nynější pandemii mělo pro Brusel být rychlé zajištění bezpečných vakcín. Vyplývá to z výsledků nového průzkumu Eurobarometr. Ten zjišťoval, jak Češi a Evropané vnímají roli EU a její budoucí směřování.