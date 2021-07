Z Bruselu je přes léto město duchů. Co dělají europoslanci, když parlament spí?

Ondřej Plevák, EURACTIV.cz

Podobně jako český parlament i ten evropský v létě na několik týdnů "vypne". Z Bruselu a Štrasburku, kde je obvykle život velmi hektický, se tak především v srpnu stávají téměř "města duchů".

Ještě v první polovině července europoslanci absolvovali plenární zasedání a o týden později jednání výborů. Pak se chod Evropského parlamentu jako každé léto téměř úplně zastavil.

"Aktivita obecně poklesla na minimum, většina parlamentního personálu toho využívá k braní dovolených, což je v normálním provozu obtížné," popsal nynější fungování instituce poslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Mnozí z politiků využívají příležitosti k tomu, aby strávili více času ve svých domovinách, do kterých se v průběhu roku moc často nedostanou.

"Srpen, kdy Evropský parlament na pár týdnů oficiálně utlumuje svou legislativní činnost, trávím z velké části v Česku. Pohybuji se mezi hlavním městem a Zlínem, kde mám poslaneckou kancelář. Je to ideální příležitost potkat se s lidmi, mluvit s nimi a odvézt si od nich podněty zpět do Bruselu," popsala svůj program poslankyně Martina Dlabajová (zvolena za ANO).

Také její kolegyně Veronika Vrecionová (ODS) tráví léto v Česku. "V létě mám kromě dovolené čas dohnat resty, které jsem během roku zanedbávala. Byť ten letošní rok byl kvůli covidu a omezenému cestování trochu jiný. Snažím se navštěvovat starosty a zemědělce a bavit se s nimi nejen o novinkách, které jim EU přináší, ale také o tom, jak jim jako politici můžeme pomoci zvládat jejich práci," řekla europoslankyně.

Práce na legislativě pokračuje

Europoslanci mají v létě také více času na to, aby se ohlédli za svou dosavadní prací. Veronika Vrecionová připomněla, že před prázdninami skončilo projednávání nové Společné zemědělské politiky, a bude tak přes léto "čas trochu nastudovat těch několik set stran".

Z programu Evropského parlamentu lze vyčíst, že v srpnu je "oficiálně pracovní" v podstatě pouze jeden týden, který je navíc vyhrazený pro aktivity v delegacích a "volebních okrscích" europoslanců. Práce na legislativě ovšem pokračuje.

"V srpnu sice Evropský parlament a jeho orgány nezasedají, ale vedou se různá neformální odborná a politická jednání a pokračují práce na dlouhodobějších tématech," poznamenal europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). On sám se bude zabývat například tématem právní úpravy Evropského statutu přeshraničních sdružení a neziskových organizací, u kterého působí jako stínový zpravodaj.

Jeho kolega Mikuláš Peksa zmínil, že kvůli snaze dokončit některé legislativní návrhy co nejdříve po letní pauze, budou probíhat technická setkání například k nařízení o digitálních službách.

Připravovat se na nabitý podzimní program bude také Martina Dlabajová. "Máme v plánu pokračovat i přes léto v rozdělané práci na legislativě, abychom mohli v záři naskočit do rozjetého vlaku, až se instituce EU po letní pauze opět otevřou," uvedla poslankyně.

Výpomoc s kampaní

Čeští europoslanci mají před sebou ještě jeden úkol, který většina jejich kolegů z jiných zemí nemá. Minimálně část z nich se zapojuje nebo zapojí do kampaně svých "domovských" stran a koalic před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny.

"Normálně se účastním kampaně do parlamentních voleb, je pro mě radost pomoci kolegům, kteří se podíleli na kampani do evropských voleb," připomněl Peksa volby do Evropského parlamentu v roce 2019, ve kterých Piráti poprvé uspěli a získali tři europoslanecká křesla.

Jiří Pospíšil přiznal, že jelikož sám nekandiduje, "má v létě diář mnohem volnější". "I tak se ale snažím jednotlivé kandidáty koalice SPOLU podporovat. Například tento víkend jsem navštívil starostku Vacenovic - Janu Bačíkovou, která kandiduje v Jihomoravském kraji. Všem držím palce a v rámci možností se je snažím podporovat - například propagací na mých sociálních sítích," uvedl europoslanec.

Naopak Martina Dlabajová nepotvrdila, jestli se zapojí do předvolební kampaně hnutí ANO, za které byla v roce 2019 už podruhé zvolená do Evropského parlamentu. "Přesný plán veškerých mých aktivit na léto budu se svým týmem teprve vytvářet," řekla pouze. Na svých sociálních sítích se k české politické situaci v podstatě nevyjadřuje.