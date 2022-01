Co brzdí rovnost mezi pohlavími? Jak reaguje Praha a EU? Ptejte se šéfky ženské lobby

Invaze na Ukrajinu by byla pro Rusko katastrofou, prohlásil dnes americký prezident Biden na tiskové konferenci u příležitosti roku od svého nástupu do úřadu. Šéf Bílého domu předpověděl, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin podle něj podnikne nějaké kroky vůči svému sousedovi, nicméně totální invaze by prý vyvolala masivní reakci a byla by pro Moskvu a ruskou ekonomiku nákladná.

"Něco musí udělat," řekl americký prezident na adresu šéfa Kremlu s ohledem na možné další kroky Moskvy vůči Ukrajině. Biden zároveň prohlásil, že Putin podle něj nestojí o plnohodnotnou válku. V případě, že Rusko Ukrajinu napadne, bude se podle něj zodpovídat.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ovšem popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi.

Moskva zároveň po Západu požaduje závazné záruky, mezi něž patří mimo jiné požadavek, aby se NATO zavázalo nerozšiřovat směrem na východ. Washington a jeho spojenci to odmítli.