Co brzdí rovnost mezi pohlavími? Jak reaguje Praha a EU? Ptejte se šéfky ženské lobby

před 23 minutami

Ptá se: Roy

Dobrý den, jak se srovnáváte se stále stejnými hloupými otázkami ohledně žen v hornictví (přestože je to v čr obor bez budoucnosti), že musíte neustále opakovat milionkrát vyvrácené nesmysly (a stejně vás nebudou poslouchat a myslet si svoje), že se muži ohánějí racionálním uvažováním a vědou, ale když jim vysvětlíte, že vědecké výsledky výzkumů jasně ukazují na nerovnosti, tak je to najednou hloupost a věda nefunguje atd., atd, atd., však to znáte... Co vám pomáhá? Cítíte někdy beznaděj? Vidíte v českých podmínkách nějaký pokrok? Proč hlavně čeští ublížení muži vnímají rovné postavení žen jako útok na ně samotné a jdou slyšet mnohem více než ženy? Přeji hodně síly!!!