"Těsně přede mnou zavřeli." Čeští europoslanci strávili po střelbě noc v parlamentu

Štrasburským vánočním trhem se v úterý večer rozezněla střelba. Útočník zabil tři lidi a 13 dalších zranil. Kvůli bezpečnosti bylo preventivně uzavřeno také štrasburské sídlo Evropského parlamentu, ve kterém od pondělí probíhá plenární zasedání. "Noc jsem strávila v kanceláři," uvedla například europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).

Podobně na tom byli i další čeští europoslanci, kteří neodešli z budovy dříve. Zůstali uzamčeni uvnitř budovy až do brzkých ranních hodin.

"Byl jsem asi do půl třetí v parlamentu. Předkládal jsem svůj legislativní návrh, a dokonce jsem za kolegyni musel chvíli řídit plénum, protože se nemohla dostat dovnitř," řekl Aktuálně.cz místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (dříve ANO, nyní nezávislý).

Podle Teličky se informace o incidentu rychle dostala k europoslancům, protože štrasburská policie je v kontaktu jak s bezpečnostní službou, tak se samotným vedením parlamentu. Rychle se podařilo přijmout i potřebná opatření, nikdo nemohl dovnitř ani ven z budovy.

"Odchod nebyl možný. Po určitém čase byl ale povolen vstup dovnitř, aby se lidé mohli vrátit na jednání, pokud například předtím odešli na večeři," dodal Telička.

Celkově si čeští europoslanci pochvalují způsob, jakým se vedení europarlamentu k situaci postavilo. Poslance průběžně informovalo přes e-mail o tom, co se děje.

Těsně se zavřely dveře

Když v březnu 2016 došlo k teroristickým útokům v metru a na letišti v Bruselu, bylo to s informacemi podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) o dost horší. "Dlouho jsme netušili, co se děje a co se dít bude. Ale tehdy to bylo mnohem větší, útoky v metru, na letišti… Teď jsme vše věděli rychle, měli jsme se na koho obrátit," dodává europoslankyně.

Případ lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského není podle jeho vlastních slov "úplně běžný".

Téměř okamžitě mu do mobilu přišla varovná zpráva. "Jsem v různých skupinách, kde se pošle upozornění, když se něco poblíž stane, třeba i přírodní katastrofa. Funguje to pomocí GPS v telefonu," říká Zdechovský. Zároveň mu volala asistentka z centra města, kde bylo pět Čechů zablokovaných v restauraci.

"Chtěli jsme je dostat do hotelů. Spojil jsem se tedy s nimi a běžel pro auto, abych vyjel z budovy Evropského parlamentu, ale těsně přede mnou zavřeli dveře. Přijela policie a preventivně uzavřela budovy, vstupy i výstupy," doplňuje. V budově musel nakonec stejně jako jeho kolegové počkat asi do dvou do rána.

Práce jako obvykle

Podle Konečné nicméně práce za uzavřenými dveřmi parlamentu pokračovala jako obvykle. "Vevnitř Evropského parlamentu to nebylo vidět. Jel normálně, stejně jako dnes," vysvětluje europoslankyně.

"Normálně jsme pracovali, projednávali jsme body na plenárce. Nechali nám otevřené restaurace, mohli jsem si koupit třeba housku, což normálně takhle pozdě nebývá. V půl druhé nás svolali na zasedání, kde byl předseda parlamentu (Antonio Tajani - pozn. red.). Ten nám řekl, co se stalo, jak se dostaneme ven a podobně."

Také podle Zdechovského žádná panika uvnitř budovy nepanovala. "Lidé v Evropském parlamentu byli úplně v klidu. Parlament postupoval velmi dobře. Všichni čekali, až přijde oficiální e-mail, že budou moci opustit budovu," doplnil Zdechovský.

Někteří z českých europoslanců ale měli štěstí a noc v kanceláři strávit nemuseli. "Já jsem shodou okolností chvíli před tím odešel," vysvětluje například Luděk Niedermayer (TOP 09). Stejně na tom byl i Petr Ježek (dříve ANO, nyní nezávislý). "Už jsem tam nebyl, odešel jsem v osm těsně předtím, než to zavřeli," řekl Aktuálně.cz europoslanec.

V tuto chvíli už celý parlament ve Štrasburku funguje normálně. "Vše se tady vrací do normálu, i když lidí je tu pochopitelně méně. Program Evropského parlamentu dnes bude pokračovat," řekl Aktuálně.cz Telička. Europoslanci mají ve středu diskutovat i o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.

Video z dění ve Štrasburku