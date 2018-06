Čeští dopravci si mohou oddechnout. Europoslanci odmítli sjednotit platy řidičům kamionů

Princip stejné odměny za stejnou práci na stejném místě se na řidiče kamionů vztahovat nebude. Rozhodnutí europoslanců musí schválit ještě členské státy EU.

Brusel - Čeští řidiči kamionů zatím nebudou mít stejné platy jako jejich kolegové na západě Evropy. Rozhodli o tom europoslanci z parlamentního výboru pro dopravu, kteří zamítli unijní směrnici o vysílání pracovníků v sektoru silniční přepravy.

Ta platí v EU již přes dvacet let a původně byla určena pro stavební a montážní firmy. Zavádí například povinnost dávat pracovníkům vyslaným z jedné země do druhé plat na úrovni alespoň minimální mzdy platné ve státě, do kterého je pracovník dočasně vyslán.

Západní státy EU nicméně volaly po změně pravidel. Požadovaly, aby se na místo minimální mzdy udělovala odměna srovnatelná s tou, kterou pobírají místní pracovníci. Po dvou letech vyjednávání Brusel tento princip "stejné odměny za stejnou práci na stejném místě" schválil.

Německé, francouzské a rakouské zákony se přitom dotýkaly všech pracovníků včetně řidičů autobusů.

Otazník ale nadále visel nad řidiči kamionů, kteří za jeden den překročí několik státních hranic. Výpočet stejné odměny by tak byl velice komplikovaný a pro řadu firem by znamenal nejen navyšování platů řidičů, ale také byrokratickou zátěž navíc.

Dopravní výbor Evropského parlamentu teď rozhodl, že na řidiče by se tato pravidla vztahovat neměla. Schválil však i nová opatření, která budou muset europoslanci ještě projednat se zástupci členských států.

"Nemáme vyhráno, ale zdá se, že si europoslanci uvědomili, jaké komplikace a administrativní zátěž by plná aplikace směrnice přinesla," uvedl prezident sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia Vladimír Starosta.

Nová pravidla se dotknou i odpočinku řidičů

Místo mezinárodní dopravy europoslanci zahrnuli do směrnice o vysílání pracovníků tzv. kabotáž, tedy přepravu zboží z místa na místo v rámci jiného státu, než ve kterém je řidič registrován.

Pokud tedy český řidič bude více než týden rozvážet náklad mezi Berlínem a Hamburkem, bude muset mít stejný plat jako německý řidič.

"Sektor dopravy je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče," vysvětlila europoslankyně Martina Dlabajová (ANO), která se na tvorbě nových opatření podílí.

Z dalších odsouhlasených pravidel však čeští dopravci dvakrát nejásají. Podle ČESMAD Bohemia je problematický například zákaz strávit mimo náležitě vybavená parkoviště povinný odpočinek v kabině vozidla. Taková parkoviště totiž podél evropských silnic mnohdy chybějí a pro řidiče představuje kabina místo pro bezpečný odpočinek, ať už jsou kdekoliv.

Konec ochranářských praktik

Čeští europoslanci jsou ale přesvědčeni o tom, že schválená legislativa je ku prospěchu věci.

"Je to náš obrovský úspěch," uvedla Dlabajová.

Podobný názor má i místopředseda EP a člen dopravního výboru Pavel Telička. "Nastavením těchto jednotných pravidel přispějeme k podpoře vnitřního trhu a zbavíme se jednostranných a ochranářských praktik různých národních států," zdůraznil.

Ochranářská opatření v podobě plošné minimální mzdy zavedlo například Německo. Její zavedení vyústilo až v pokuty pro několik českých řidičů, kteří u sebe neměli potvrzení o výši mzdy.

Video: Přeplněná odpočívadla, nedostupná sociální zařízení a špína, realita profese řidiče kamionu