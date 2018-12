Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů. Chovám se dle zákona, oponuje premiér

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle právníků Evropské komise dál ovládá svou bývalou firmu Agrofert, kterou převedl do svěřenských fondů. Tím porušuje české i evropské právo a Česko by mělo vrátit minimálně část z evropských dotací, které Agrofert dostal. Babiš nařčení popřel: "V žádném střetu zájmu nejsem."

O střetu zájmů informuje právní služba Evropské komise v důvěrném dokumentu, který získaly britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde. Podle bruselských právníků je Andrej Babiš v situaci, která "odpovídá střetu zájmů".

Dali tak za pravdu stížnosti nevládní organizace Transparency International, která tvrdí, že Babiš Agrofert ve skutečnosti dál ovládá, i když ho převedl do svěřenských fondů. Jakožto aktivní politik má přitom vliv na rozdělování evropských fondů, které Agrofert čerpá.

Česku hrozí, že bude muset zpět do Bruselu vrátit ze svého vlastního rozpočtu minimálně část z 82 milionů eur (přes 2,1 miliardy korun), které Agrofert letos získal na dotacích z evropského rozpočtu. Tyto peníze "budou muset být předmětem finanční korekce", to znamená z větší či menší míry vráceny, píšou podle The Guardian a Le Monde právníci komise.

Česko by navíc mohlo zaplatit ještě mnohem vyšší účet - podle právní služby komise je dost dobře možné, že Babiš byl ve střetu zájmů už od roku 2013, kdy jeho hnutí ANO uspělo v parlamentních volbách. Babiš se následně stal ministrem financí.

Babiš: Chovám se přesně podle zákona

Sám Babiš jakákoliv nařčení odmítá jako součást politického boje a zopakoval to i ve vyjádření pro The Guardin a Le Monde.

Agentuře ČTK sdělil, že analýzu pro Evropskou komisi neviděl, do médií prý unikla dříve, než se s ní stačil seznámit. Jeho právníci ji okomentují až po oficiálním vyjádření EK. "V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," uvedl současně.

Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu věci. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka se vyjádřil podobně jako Babiš. ČTK napsal, že i koncern má informace pouze z medií. "Přijde nám to jako nesmysl a spekulace. Ještě minulý týden komisařka (Corina) Cretuová na slyšení v Evropském parlamentu prohlásila, že Evropská komise žádné vyšetřování nevede. Proto ani nemůže existovat žádná zpráva," uvedl.

Firmu podle něj nikdo nekontaktoval. "Počkáme na oficiální stanovisko Evropské komise. Pokud nějaká oficiální zpráva existuje, podrobíme ji právní analýze. Každopádně trváme na tom, že vše je podle práva. Potvrzují to i naše právní analýzy," uvedl Hanzelka.

Europoslanec: Něco takového jsem za 20 let nezažil

Belgický europoslanec Bart Staes, který se dotacemi pro Agrofet zabývá ve výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, tvrdí pro The Guardian a Le Monde, že Babiš by měl jakékoliv vazby na Agrofert skutečně přerušit. "Pokud to neudělá, měl by rezignovat," řekl Staes. Za téměř 20 let svého členství ve výboru pro rozpočtovou kontrolu prý nezažil podobný případ, který by se týkal premiéra členské země EU.

Zpráva právníků Evropské komise se týká peněz, které Agrofert získal z Evropských strukturálních i investičních fondů, které slouží na podporu venkova, zaměstnanosti nebo rozvoje chudších oblastí. Nejde tedy o zemědělské dotace na hektar. I tak ale Agrofert ze zkoumaných fondů získal stovky milionů eur.

Právní služba nemá sama o sobě pravomoc vydat závazné závěry. Jejím stanoviskem se ale Evropská komise obvykle řídí. Podle Le Monde a The Guardian předali právníci komise svá zjištění taky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Ten už loni konstatoval, že se Babiš mohl dopustit podvodu v kauze Čapí hnízdo. I tato podezření Babiš odmítá.

"V pondělí vyzvu příslušná ministerstva a úřady, aby se konečně zabývaly střetem zájmů premiéra a ministra zemědělství. Našim cílem je nastavit spravedlivou dotační politiku, ve které nebude prostor pro zneužívání střetu zájmů či znevýhodňování malých a středních podniků. Zákony a předpisy musí dodržovat nejenom občané, ale i premiér Andrej Babiš," okomentoval aktuální situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že Piráti na situaci dávno upozorňovali, ale úřady ji buď bagatelizovaly nebo ignorovaly.

