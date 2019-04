Video: Odklad brexitu nemusí stačit. Podívejte se, co by přinesl tvrdý rozvod s EU

před 33 minutami

Evropa v souvislostech: Odložený brexit a co dál | Video: Veronika Dospělová | 09:41

Před bezmála dvěma týdny se evropští lídři dohodli, že odloží nejzazší lhůtu pro odchod Británie z Evropské unie do 31. října. Díky tomu má britská premiérka Theresa Mayová více času na to, aby získala mezi poslanci podporu pro svoji brexitovou dohodu. Přesto stále hrozí tzv. tvrdý brexit, tedy rozchod bez dohody. "To by mělo přímý dopad na spoustu aspektů vzájemného života. Samozřejmě nejdůležitější je obchodní spolupráce," říká Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. A vyjmenovává: vybírala by se cla, muselo by se kontrolovat, zda dané zboží splňuje "nová" bezpečnostní pravidla, a podobně. Koho by tvrdý brexit zasáhl nejvíce? A jak moc je pravděpodobný? Více se dozvíte ve videu.