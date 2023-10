Chci pomáhat dalším uspět v EU, říká první český šéf kabinetu eurokomisařky za 18 let

Česko je v Evropské unii čím dál víc slyšet, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Daniel Braun, šéf kabinetu eurokomisařky Věry Jourové. Takovou pozici získal jako první Čech. V Bruselu nedávno uspěly také dvě Češky, které obsadily vrcholné posty v komisi. "Jsem hrdý na to, odkud pocházím. Chci pomáhat dalším Čechům uspět," dodává Braun. Jestli bude pokračovat i po odchodu Jourové, zatím neví.

Je teď Česko v unii více vidět?

Já jsem začal v Bruselu v roce 2014 a pozici Česka jsem tenkrát vnímal úplně jinak. Česko je poslední roky u všeho, vyjednává s velkými firmami, je v pozadí důležitých projektů, ale i na předních příčkách v unii. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová je jedním z hlavních hlasů Evropské unie, časopis Time ji jmenoval jednou ze sta nejvlivnějších osobností. Řekl bych, že náš hlas v unii má stoupající tendenci.

Vděčíme za to loňskému předsednictví? Respektive vidíte rozdíl před ním a po něm, naslouchá se teď Česku více?

Řekl bych, že ano, pomohlo tomu předsednictví, ale je to výsledkem kvality našich lidí a také geopolitického vývoje v okolních zemích.

Stal jste se prvním Čechem v čele kabinetu eurokomisařky. Trvalo to 18 let, než se na takový post vypracoval Čech. Proč až teď?

Motivuje mě, že můžu pomáhat dalším Čechům uspět. Hodně na to myslím a chci naši zemi podporovat. V posledních měsících se na vysoké pozice v unii dostávají další a další Češi. V Bruselu nedávno mimořádně uspěly dvě Češky, které vyhrály výběrová řízení na vrcholné pozice v komisi. Konkrétně ekonomka a bývalá zaměstnankyně českého ministerstva financí Lenka Filípková a úřednice a exdiplomatka Irena Moozová.

Můžete přiblížit, co vaše funkce obnáší?

Všichni komisaři mají kolem sebe tým expertů a já ten tým vedu, takže moje první role je manažerská. Pak jsem také poslední diplomat, který vyjednává všechny aktivity Evropské komise předtím, než to jde k rozhodnutí komisařům. Musím říct, že jsem byl dlouho na pozici zástupce a až teď vidím, jak je i ten relativně malý krok opravdu úplně jiná liga. Účastním se mnohem více mezinárodních jednání, mám větší odpovědnost a finální slovo.

Řekl jste, že se snažíte vytvářet i dobré jméno Česka. Jak se vám bojuje za zemi, která je podle průzkumů poměrně euroskeptická?

Jsem hrdý na to, odkud pocházím. Myslím si, že někdy toho je prostě moc, a byť jsou Češi možná obecně skeptičtější, znamená to, že jsou taky pragmatičtější. Dokážeme pak vycítit hrozby nebo i trendy, které v ostatních zemích zase tak dobře nevidí. Vůči Ukrajině a Rusku to byli například Češi, kteří dokázali Evropskou unii mobilizovat a dát její pomoci směr.

Nemluvíte ale spíše o solidaritě? Evropské unii teď podle průzkumu důvěřuje nejméně Čechů od roku 2016, důvěra klesla na 46 procent z loňských 58 procent. Také zájem o evropské volby je v Česku dlouhodobě nízký, k těm dosud posledním přišlo jen 29 procent voličů.

Máte pravdu, pramení to asi také z určitého společenského fenoménu, kdy tady máme velkou nedůvěru k institucím, distancujeme se od autorit. A k tomu se přidává nedostatečná komunikace a chybějící odvaha elit vysvětlovat, že Brusel není zlý a že bez něj prostě některé věci řešit nemůžeme. Je to průsečík mnoha věcí a historického kontextu.

Jedno z vašich témat jsou dezinformace. Jak moc velkou jsou teď prioritou na unijní půdě?

Velkou. Na evropské úrovni pracujeme na tom, aby bylo online prostředí bezpečné a aby se lidé domohli svých práv, která jsou v informačním prostředí ohrožena. Internet se zrodil s myšlenkou mít více svobody, informací a demokracie, ale vlivem úmyslů některých aktérů se z něj stala do určité míry hrozba.

Je objektivním faktem, že je plný dezinformací a zahraničních manipulací, a EU se snaží vrátit mu potenciál, který v začátcích měl. Chceme, aby se v online prostoru lidé cítili bezpečně. Nejdeme však cestou regulace obsahu, zároveň to ani nenecháváme tak. Chceme zabezpečit jeho řádnou správu. To například znamená, že online platformy musí mít systémy na odhalování botů nebo falešných účtů, že budou lépe vědět, jak jsou jejich systémy zneužívány a něco s tím dělat.

V Česku teď debata o dezinformacích poněkud utichla. Kdybyste měl posoudit, jestli jsme se od roku 2018 někam posunuli, co byste řekl?

To je těžké pro mě hodnotit. Co ale říct můžu, je, že je to opravdu tak komplexní problém, že i odpověď na něj musí být rozsáhlá a promyšlená. Hrozby se mění a zároveň se stále rozvíjí technologie. V Česku je spousta zajímavých aktivit v občanské sféře, které do boje s dezinformacemi přispívají a jsou v tom velmi dobré.

Vaše šéfová, komisařka Věra Jourová, už podle serveru Politico nebude obhajovat mandát. Ten jí vyprší příští rok, stejně jako celé komisi. Vy ale končit nemusíte, můžete pokračovat pod novým komisařem. Víte už, co plánujete do budoucna?

Moc rád bych vám odpověděl, ale běžně pracuju do noci a nemám čas řešit, co bude dál. Okolnosti se pořád mění, dějí se nové a nové věci. S komisařkou Jourovou nicméně spolupracuji velmi rád a ve své funkci jsem momentálně spokojen.

