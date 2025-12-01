Evropský parlament

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

Aneta Zachová, Euractiv.cz
před 58 minutami
Vítězství hnutí Babišova hnutí ANO v českých volbách vyvolalo silnou odezvu mezi jeho spojenci v Evropském parlamentu. Frakce Patrioti pro Evropu, kde ANO od loňského roku působí, jej označila za důkaz vzestupu Patriotů napříč EU.
Pro frakci Patriotů znamená návrat ANO do vlády v Česku výrazné posílení pozice, minimálně v symbolické rovině.
Patrioti jsou třetí nejpočetnější skupinou v Evropském parlamentu. Patří jim 85 křesel z celkových 720, přičemž hned devět mandátů obsadili europoslanci zvolení v Česku. 

Otázkou nyní je, zda nová česká vláda a europoslanci této frakce dokážou svou početní sílu proměnit v reálný politický vliv - a zda se jim podaří koordinovat postup při prosazování či blokování evropské legislativy. 

Foto: EU

"Napříč Evropou nastal čas pro Patrioty," uvádí politická frakce na svém webu, kde oslavuje i vítězství ANO Andreje Babiše v českých parlamentních volbách.

Kromě českého hnutí jsou v Patriotech třeba francouzští krajně pravicoví poslanci z Národního sdružení Marine Le Penové nebo třeba maďarští zástupci Fideszu premiéra Viktora Orbána.  

Patrioti jsou součástí evropské opozice - hlavní politickou váhu v europarlamentu má středová koalice lidovců (EPP) a socialistů (S&D), tedy dvou nejpočetnějších skupin.

Premiér jako politická posila

"Získat dalšího premiéra je pro Patrioty důležité minimálně komunikačně, ale může to být výhodné i politicky. Dává jim to politickou váhu, kterou jinak jako opoziční frakce nemají," vysvětluje Martin Vokálek, ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum. 

Expert sídlící přímo v Bruselu zdůrazňuje, že právě premiéři určují směřování evropské agendy, zatímco ministři jejich vlád se pak podílí na schvalování veškeré legislativy - pokud tedy dokážou svůj vliv uplatnit. 

Síla Patriotů v Evropském parlamentu přitom není zanedbatelná. To by mohlo nové české vládě otevřít dveře k lepšímu přístupu k informacím i k zákulisnímu vyjednávání. Zda se to skutečně projeví v konkrétní legislativě, ale podle Vokálka záleží na schopnosti spolupráce napříč úrovněmi.

"Silné zastoupení v třetí největší frakci může vládě zlepšit přístup k vyjednávání i informacím a umožnit rychleji ovlivnit legislativu - ale není to automatický bonus, vyžaduje to proaktivitu a funkční koordinaci jak mezi EU a národní úrovní, tak i mezi europoslanci ANO a dalšími kolegy, a ideálně i s těmi mimo jejich frakci," vysvětluje.

Sanitární kordon z Bruselu nezmizel

Patrioti však i přes rostoucí počet mandátů zůstávají v Evropském parlamentu izolováni. Tradiční proevropské frakce s nimi dlouhodobě odmítají systematickou spolupráci. Podle Vokálka tento takzvaný sanitární kordon sice místy praská, ale zdaleka nezmizel.

"Patrioti v poslední době využívají jednotlivých ‚pragmatických‘ hlasování k tomu, aby ukázali, že dokáží mít v Evropském parlamentu alespoň nějaký dopad, a zároveň tím vytvářejí tlak na jednotu většinové koalice. Obzvlášť ze strany levého spektra koalice zaznívá kritika, že EPP někdy hlasuje s Patrioty, což prohlubuje pnutí uvnitř proevropského bloku," popisuje.

Pro českou vládu to znamená, že ani silná frakce automaticky nezaručuje schopnost blokovat či prosazovat klíčové návrhy. Bez širší podpory mimo vlastní politickou rodinu je vliv omezený.

Linka mezi vládou a europoslanci

Zásadní otázkou zůstává i vztah mezi novou vládou a zástupci ANO v Evropském parlamentu. Zatímco formálně mají europoslanci vlastní mandát, u hnutí ANO je podle expertů vazba na předsedu mimořádně silná. 

"Europoslanci by neměli být prodlouženou rukou vlády - mají vlastní mandát i frakční priority. Koordinace s domácími politiky závisí na důležitosti či tématech jednotlivých spisů, a hlavně na tom, jaký princip spolupráce a řízení je nastavený v dané politické straně," upozorňuje Vokálek.

U ANO je však situace specifická. "U ANO má velká část europoslanců a europoslankyň historicky i osobně poměrně blízko k Andreji Babišovi a jeho nejužšímu týmu, a Babiš je znám svou snahou mít co největší kontrolu a rozhodovat věci podle sebe. Na základě toho lze předpokládat, že je zde silný zájem i možnost držet si vůči europoslancům přímou linku a případně ovlivňovat jejich pozice více, než je v jiných stranách běžné," dodává.

Ani tato silná vnitřní vazba ale podle něj Patriotům automaticky nezaručí větší vliv. Frakce je postavená na prosazování národních zájmů, které se ale napříč členskými stranami mohou zásadně lišit. 

