Unie musí řízení s migranty řešit mimo své území, říká Babiš. Frontex má pomáhat Libyi

Salcburk - Evropská unie musí řešit azylové řízení s migranty mimo své území. Musí také intenzivněji bojovat s pašeráky lidí, posílit evropskou pohraniční agenturu Frontex a zasadit se o stabilizaci zemí, odkud migranti přicházejí. Český premiér to řekl v pátek v Salcburku po jednání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, jehož země nyní unii předsedá. Babiš očekává, že migrace bude hlavním tématem evropských voleb v příštím roce.

"Musíme zastavit migraci a nedovolit, aby pokračovala. Máme na evropské půdě stovky tisíc lidí, kteří nedostali azyl a kteří by tady neměli být," řekl Babiš. Podle něj je třeba vybudovat mimo území evropské unie takzvané hotspoty, tedy střediska, v nichž by se řešilo azylové řízení. Teprve ti migranti, kteří azyl získají, by podle něj mohli odcestovat do určité evropské země, v níž jim byl udělen.

Vyzval také k posílení role Frontexu. "Frontex dostává stovky milionů eur jenom proto, aby nám hlásil, kudy migranti přicházejí. Na to ho nepotřebujeme. Myslím, že pokud má Frontex hrát aktivní roli, měl by pomáhat libyjské pobřežní stráži," řekl. Za důležitý úkol označil potlačení pašeráckých skupin, které za úplatu převážejí migranty z Afriky do Evropy.

Babiš také odmítl italský požadavek na rozdělování migrantů, kteří do EU dorazili, podle něj to je pro Česko nepřijatelné. "Já zkrátka nechci, aby Česká republika se měnila podle toho, jak se to mění v jiných zemích, které jsou zvyklé na multikulturní model," řekl. Přihlásil se ke slovům salcburského hejtmana Wilfrieda Haslauera z pátečního slavnostního zahájení Salcburských hudebních slavností. "Mluvil o tom, že Evropa je společná hlavně historicky v kultuře. A všechno, co naši předkové tady vybudovali, ty hodnoty, tu naši historii, musíme bránit," řekl český premiér.

Očekává, že před volbami do Evropského parlamentu na jaře příštího roku bude hrát téma migrace významnou roli. "Pokud si můžu tipnout, myslím, že to bude velké překvapení. Myslím si, že mlčící většina dá najevo svůj názor na migraci," řekl.

Je nutné udržet dobré vztahy s Británií, míní Babiš

Premiér Andrej Babiš po páteční schůzce s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Salcburku řekl, že je pro Česko důležité udržet i po odchodu Británie z Evropské unie dosavadní dobré vztahy s Londýnem. Podle Babiše chybí k dovršení dohody o vystoupení Británie z EU zhruba 20 procent. Rakouský kancléř Sebastian Kurz v Salcburku řekl, že doufá v nalezení řešení do října.

"Brexit není pro Evropu pozitivní, ale je to fakt a musíme se snažit, aby škody byly co nejmenší," řekl Babiš. Připomněl, že Británie je pro Česko tradičním spojencem nejen z politického a bezpečnostního ohledu, ale i z obchodního. "Musíme udržovat vztahy z minulosti, pracuje tam 50.000 našich lidí, je to důležité z hlediska našeho obchodu," řekl.

Babiš věří, že schůzky, které měla Mayová s evropskými partnery v Salcburku, pomohou v dalším vyjednávání o brexitu. "Není to zbytečné. (Hlavní unijní vyjednavač pro brexit) Michel Barnier vyjednává podle instrukcí jednotlivých členských států a my se k tomu všichni vyjadřujeme," řekl.

Česko navštíví estonský premiér

Estonský premiér Jüri Ratas by měl v listopadu navštívit Prahu. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš, který Ratase pozval během pátečního bilaterálního jednání v Salcburku, kam oba přijeli na pozvání rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Návštěva předsedy estonské vlády v Česku by se měla věnovat zejména tématu digitalizace státní správy.

"Chtěl bych, abychom zorganizovali společně konferenci o digitálu, protože Estonsko je známo svojí digitální ekonomikou. Celkově ten stát funguje tak, jak bychom si my přáli," řekl Babiš, který měl v pátek s Ratasem zhruba půlhodinovou schůzku.

