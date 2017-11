Babiš Česku zajistí větší vliv v EU, věří Charanzová. Radí mu, jak se chovat v Bruselu

před 1 hodinou

Andrej Babiš někdy mluví o Evropské unii dost razantně, ale uvědomuje si, že členství v ní je pro Česko zásadně důležité, tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz europoslankyně za hnutí ANO Dita Charanzová. Ta patří mezi několik lidí, kteří Babišovi radí s evropskou politikou. A podle některých hlasů Babiš na názory Charanzové často dá. Zvláště poté, co se s ním rozešel jiný europoslanec, Pavel Telička. Server Politico Charanzovou nedávno zařadil mezi nejvlivnější ženy v Bruselu.

Aktuálně.cz: V Bruselu jste působila jako diplomatka, teď jste europoslankyní. Jaký vliv má podle vás Česko v Evropské unii?

Dita Charanzová: V Bruselu jsme se nenaučili fungovat. Hrajeme tam druhé housle - absolutně nevyužíváme potenciál, který Česko má.

Mohlo se to změnit, když jsme předsedali EU (v roce 2009 - pozn. red.). Jenže poté jsme nedokázali udržet většinu kvalitních lidí, kteří kvůli tomu do státní správy přišli.

Máme skvělé diplomaty, ale bohužel se nám málokdy povede, abychom těmto lidem nabídli v rámci státní správy nějaký kariérní postup.

Jedna věc je dostatek schopných úředníků, ale jak v EU působí čeští politici?

Nemáme jasno v tom, co v unii chceme. Popsali jsme tisíce papírů strategiemi, co bychom měli v Evropě naplňovat, ale jak se říká, skutek utek'.

Je to i o tom, že jsme neměli výrazné premiéry, kteří by chápali, že vlivu můžou dosáhnout jen tak, že budou v Bruselu aktivně vytvářet koalice s jinými zeměmi. To je podle mě naše největší chyba. Nejsme čitelní - absolutně se neví, co Česká republika chce.

Určitě mi řeknete, že Andrej Babiš v tom bude jakožto premiér lepší. Proč by to tak ale mělo být?

Dita Charanzová (42) Od roku 2014 je europoslankyní (nestranička, zvolena za hnutí ANO).

Babišovi často radí v evropských otázkách, stejně jako další europoslankyně za ANO Martina Dlabajová. Obě mají velký podíl na sepsání evropského programu hnutí.

Bruselský server Politico Charanzovou zařadil mezi vůbec nejvlivnější ženy v Bruselu. A to hlavně díky tomu, že se angažuje v tématech týkajících se průmyslu a moderních technologií.

Charanzová od roku 2002 pracovala na ministerstvu zahraničí, kde se podílela na českém vstupu do EU.

V letech 2005 až 2009 působila na českém velvyslanectví při EU v Bruselu. Na starosti měla mezinárodní obchod a obchodní politiku.

Následně pracovala v Radě Evropy ve Štrasburku. V tomto francouzském městě, které je zároveň i hlavním sídlem Evropského parlamentu, žije s manželem a dvěma dětmi.

Pan Babiš už jako ministr financí ukázal, že chápe evropské prostředí. Je možná jediným českým politikem, který přišel s nějakou vlastní iniciativou, kterou se snažil prosadit.

Chtěl zavést změnu výběru daně z přidané hodnoty prostřednictvím takzvané reverse charge. Ví, jak je to složitý proces a co všechno je potřeba udělat. A tak si myslím, že dobře chápe, jak to v Bruselu chodí, a má dobré předpoklady, aby přišel s nějakou svojí vizí a snažil se ji v Bruselu prosadit.

Babiš euroskeptik?

Babiš ale v předvolební kampani mluvil o EU velmi negativně, jeho rétorika spíš připomínala radikálního euroskeptika než někoho, kdo by chtěl unii konstruktivně měnit…

V našem programu se jasně hlásíme k evropskému projektu. Ale jsme kritičtí tam, kde si myslíme, že Evropská komise selhala, a to je především migrační krize.

Z toho pramení kritika pana Babiše. Byl kritický k tomu, že jsme jako Evropa nedokázali rychleji a efektivněji reagovat a ubezpečit občany, ať už Čechy, Slováky, Němce, nebo Francouze, že Evropa bude nadále bezpečným kontinentem.

A co kritika, která je někdy slyšet na vaši adresu, že vy osobně a další europoslanci za ANO jste sice konstruktivní politici s jasnými názory na EU, ale děláte jen stafáž Babišovi a dalším lídrům hnutí ANO, které ve skutečnosti nezajímá Evropská unie a jen se do ní strefují?

Lišíme se v jazyku, který používáme. Pan Babiš je někdy razantnější. Ale třeba na migraci jsme my europoslanci i hnutí ANO celkově měli stejný názor. Totéž se týká třeba prospěšnosti evropského vnitřního trhu nebo problému takzvaných vysílaných pracovníků.

Společné máme to, že EU vnímáme jako projekt, na kterém se Česko má jednoznačně podílet. Rozdíly jsou možná v tom, jak moc jsme veřejně kritičtí k některým návrhům, které z Bruselu přicházejí.

Patříte mezi úzký okruh lidí, kterým Babiš v evropské politice naslouchá. Co mu radíte?

V Evropě teď máme aktivního francouzského prezidenta a čekáme na novou německou vládu, jak se k jeho návrhům postaví.

Je tu prostor pro to, aby i Česko přišlo s nějakými konkrétními návrhy ohledně budoucnosti EU. Je důležité, aby Česko u těchto debat bylo a bylo i víc vidět. Zvlášť když určitou výstavní skříní střední a východní Evropy se teď stalo Slovensko.

Co konkrétně by podle vás mělo Česko navrhnout?

Nechci jít teď do detailů, ale pan Babiš to řekl správně třeba ve svém rozhovoru pro CNN. Jde o to, zamyslet se, co můžeme udělat, aby se Evropa opět stala bezpečným kontinentem.

A další věcí je ekonomická prosperita - jde nám o fungování vnitřního trhu a nastavení našich ekonomických a obchodních vztahů se třetími zeměmi. To jsou základy, na kterých se současná EU formovala, a je to pro budoucnost Evropy nadále důležité.

Chci být zatím v Bruselu

Vy podporujete, aby Česko přijalo euro. Budete o tom Babiše přesvědčovat? On sám o euru mluví jako o krachujícím projektu.

Jsem si vědoma, že podle posledních průzkumů více než 70 procent Čechů euro nechce. To je prostě realita. Takhle vnímáme euro i Evropskou unii.

Takže bychom se podle mě měli spíš snažit lidem ukázat, že v Evropě umíme být aktivní a jsme schopni něco pro Česko dokázat. Byla bych ráda, aby se otevřela depolitizovaná debata o možnostech zavedení eura.

Nabídl vám Babiš, abyste vstoupila do jeho vlády?

Už před volbami se mě pan Babiš ptal, co zamýšlím do budoucna. Moje odpověď byla a je, že svou přidanou hodnotu vidím v Bruselu. Rozdělala jsem tam celou řadu důležitých věcí pro Česko.

Ostatně i to ohodnocení serveru Politico ukazuje, že svou práci asi nedělám úplně špatně. Takže by byla chyba, kdybych z toho rozjetého vlaku teď vyskočila.