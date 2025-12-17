Evropský parlament se postavil za dostupnější interrupce. Češi byli při hlasování rozdělení

Evropský parlament ve středu podpořil evropskou občanskou iniciativu My Voice, My Choice, která usiluje o lepší přístup k interrupční péči v Evropské unii. Přijaté usnesení vyzývá Evropskou komisi, aby připravila dobrovolný finanční mechanismus financovaný z rozpočtu EU, jenž by pomohl ženám, které ve své zemi nemají přístup k bezpečné a legální interrupci.
Už samotné hlasování ukázalo, že jde o téma, které europoslance rozděluje. Návrh prošel poměrem 358 hlasů pro, 202 proti a 79 se zdrželo. Část poslanců navíc otevřeně varovala před tím, aby Evropská unie vstupovala do oblasti, kterou považují za výsostnou kompetenci členských států.
Rozpory se promítly i do hlasování české delegace. Z celkem 21 českých europoslanců podpořilo usnesení pouze šest, čtyři byli proti a většina se zdržela. Pro návrh hlasovali například Nikola Bartůšek (Přísaha), Ondřej Kolář (TOP 09) nebo Markéta Gregorová (Piráti). Proti se postavili mimo jiné Ivan David (SPD), Alexandr Vondra (ODS) či Antonín Staněk (Přísaha).
Podle Evropského parlamentu zůstává přístup k interrupční péči v Evropě výrazně nerovný. V řadě zemí přetrvávají právní i praktické překážky, které ženy nutí vyhledávat péči v zahraničí. To s sebou nese nejen zdravotní rizika, ale i značnou finanční a psychickou zátěž.
Navrhovaný finanční nástroj má fungovat na dobrovolné bázi a být otevřený všem členským státům, které se do něj rozhodnou zapojit. Mechanismus by umožnil členským státům financovat interrupční péči ženám, které k ní ve své zemi nemají přístup, v souladu s platnými zákony země, jež péči poskytuje. Parlament přitom zdůrazňuje, že nejde o zásah do národních pravomocí, ale o projev solidarity.
Europoslanci také vyzvali k posílení ochrany tělesné autonomie a rovného přístupu k antikoncepci, plánovanému rodičovství, bezpečným interrupcím i mateřské péči. Zároveň se vymezili proti sílícím útokům na práva žen a genderovou rovnost, které podle nich v posledních letech zesilují jak v Evropě, tak globálně.
Zpravodajka návrhu Abir Al-Sahlaniová ze Švédska po hlasování uvedla, že výsledek považuje za jasný signál, že Evropská unie bere sexuální a reprodukční zdravotní péči jako otázku základních lidských práv. Podle ní iniciativa ukazuje, že tlak občanů může vést ke konkrétním politickým krokům.
Evropská komise má nyní čas do března 2026, aby oznámila, jak na iniciativu s více než 1,12 milionu podpisů zareaguje a zda navrhne konkrétní opatření. Iniciativa My Voice, My Choice patří k menšině evropských občanských iniciativ, které se podařilo úspěšně dotáhnout až do této fáze.
ŽIVĚPavel si telefonoval se Zelenským o mírových jednáních a podpoře Ukrajiny
Prezident Petr Pavel si dnes telefonoval s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hovořili o pokračující podpoře Ukrajiny a pokroku v mírových jednáních. Hlavy států se shodly na tom, že je ve společném zájmu, aby mírová dohoda přinesla Ukrajině důstojný mír. "Prezident Zelenskyj poděkoval Česku a jeho občanům za dlouhotrvající podporu," uvedl Hrad.
Den, kdy se hora změnila v prach. Mount St. Helens vybuchla silou 1500 atomovek
V květnu 1980 se Spojené státy staly svědky výbuchu, jaký nepamatovaly: Mount St. Helens vybuchla silou 1500 atomových bomb a během několika minut přepsala mapu severozápadu země. Projděte si rekonstrukci katastrofy minutu po minutě, připomeňte příběhy lidí, kterých se dotkla, a podívejte se, jak tragédie navždy proměnila světovou vulkanologii.
Konec sociálního státu v Německu. Vláda zpřísňuje dávky i tresty pro nezaměstnané
Německá vláda ve středu schválila zrušení takzvaného občanského příjmu, který v roce 2023 nahradil dřívější systém podpory v nezaměstnanosti a další sociální dávky. Nahradit jej má nový systém dávek, zároveň se výrazně zpřísní pravidla pro jejich získání a postihy za jejich zneužívání. Návrh musí ještě schválit obě komory parlamentu, vláda v nich má ale dostatečnou podporu.
Nový podvod útočí na WhatsApp. Účet si zloději převezmou bez prolomení hesla
V Česku se šíří nový typ podvodu, při kterém útočníci dokážou získat plný přístup k účtu komunikační aplikace WhatsApp, aniž by k tomu potřebovali ukrást heslo, kód dvoufaktorového ověřování nebo prolomit šifrování. Místo toho uživatele přesvědčí, aby jim přístup sám předal. Přístup k účtu pak mohou zneužít ke krádežím identity nebo vydírání. Upozornila na to bezpečnostní firma Gen.
Vypnutý mobil, zaneřáděná chata. Pět neodpovězených otázek kolem únosu chlapce
Kolem celého případu uneseného 12letého dítěte se objevují jen kusé informace. Ví se, že rodiny únosce i oběti se znaly a obě do určité míry vyjadřovaly zájem o ezoteriku. Muž, který hocha unesl a který skončil ve vazbě z obavy, že by mohl utéct, nemá žádný trestní záznam. Na trestném činu se měl podílet sám. Třebaže už policie vznesla obvinění, ve vzduchu visí otazníky, které čekají na odpovědi.