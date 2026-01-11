Evropské země jednají o posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku

Skupina evropských zemí v čele s Británií a Německem diskutuje o plánech na posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku, aby ukázaly americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Evropa bere bezpečnost v Arktidě vážně.
S odvoláním na osoby obeznámené s plány to napsala agentura Bloomberg. Německo podle ní navrhne vytvořit společnou misi NATO na ochranu arktického regionu.
Trump, který v minulosti opakovaně projevil zájem o ovládnutí Grónska, v pátek prohlásil, že Spojené státy potřebují ostrov vlastnit, aby zabránily Rusku nebo Číně v jeho budoucí okupaci. Opakovaně uvedl, že ruské a čínské lodě operují poblíž Grónska, což severské země odmítají. Grónsko je autonomní součástí Dánského království.
Americký prezident rovněž tento týden zopakoval, že má v úmyslu dosáhnout dohody s Dánskem o získání Grónska, ale nevyloučil ani použití síly. V rozhovoru s deníkem The New York Times odmítl jasně odpovědět na otázku, co je pro něj větší prioritou - zda získat Grónsko, nebo zachovat NATO.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul dnes podle agentury Reuters řekl, že pokud existují obavy ohledně bezpečnostní situace v severním Atlantiku, je třeba tyto problémy řešit v rámci NATO.
„Pokud americký prezident řeší hrozby pocházející z ruských nebo čínských plavidel či ponorek zde v regionu, můžeme na to samozřejmě najít odpovědi společně,“ řekl Wadephul na Islandu, kde se zastavil na cestě do Washingtonu. V pondělí tam bude jednat se svým americkým protějškem Markem Rubiem.
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová podle agentury AP řekla, že Británie diskutuje se spojenci z NATO o tom, jak může pomoci posílit bezpečnost v Arktidě a čelit hrozbám ze strany Ruska a Číny. Ministryně však zdůraznila, že jednání jsou spíše běžnou agendou než reakcí na Trumpovy hrozby převzetím Grónska.
Alexanderová také řekla, že Spojené království souhlasí s Trumpem, že Rusko a Čína se na polárním kruhu stávají stále soutěživějšími. "I když v této části světa nevidíme tak hrozné důsledky, jaké jsme viděli na Ukrajině, je skutečně důležité, abychom se všemi našimi spojenci v NATO udělali vše pro to, abychom v této části světa měli proti (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi účinný odstrašující prostředek," řekla Alexanderová stanici BBC.
ŽIVĚBritánie vyvine pro Ukrajinu balistické střely schopné nést 200kilové hlavice
Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to dnes britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s hmotností 200 kilogramů a budou mít dolet přes 500 kilometrů. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila soutěž na vývoj systému.
Izrael útočí na jihu Libanonu na Hizballáh, obyvatele vyzval k evakuaci
Izraelská armáda dnes udeřila na jihu Libanonu na cíle, které označila za spojené s militantním hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, píše agentura AFP.
Tichý hrdina. Co zažil 46letý zdravotník, který byl více než rok v bunkru na první linii?
Byl to plachý, jemný muž, který nejraději trávil čas s rodinou a zvířaty. Veterinář, který měl pět dětí a domácí zvířata. Loni ale Serhij Tyščenko získal nejvyšší ukrajinské vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Ve svých 46 letech strávil jako bojový zdravotník neuvěřitelných 472 dní bez vystřídání na první linii. Jeho příběh přinesl deník New York Times.
Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly dvě 500 obětí a tisíce zadržených
Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu za poslední dva týdny zahynulo nejméně 538 lidí, uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech.
ŽIVĚVe Finsku čekají mrazy až minus 40, Německo v pondělí zavře školy
Tisíce turistů dnes uvázly na letišti Kittilä na severu Finska, kde byly kvůli silnému mrazu zrušeny lety. Teploty tam klesly až na minus 37 stupňů Celsia, uvedla agentura AP. Na západě Německa v pondělí kvůli očekávané ledovce zůstanou zavřené mnohé školy.