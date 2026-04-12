Reklama
Reklama
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, přivítala von der Leyenová vítězství opozice

ČTK

Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.

Politici a byznysmeni, kteří mění globální scénu
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.Foto: Reuters
Reklama

Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi již blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle jehož vyjádření dali Maďaři ve volbách najevo oddanost hodnotám Evropské unie.

"Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare," napsal německý kancléř Freidrich Merz. "Těším se na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a především sjednocené Evropy," uvedl také šéf německé vlády.

"Toto je historický okamžik nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou diplomacii," napsal britský premiér Keir Starmer v příspěvku, v němž blahopřál Magyarovi. Dodal, že se těší na to, jak budou spolupracovat ve prospěch bezpečnosti a prosperity obou zemí.

Dneškem zřejmě v Maďarsku končí 16letá vláda premiéra Viktora Orbána. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila část výplatu části peněz z evropských fondů. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Kritizuje unijní protiruské sankce a naposledy zablokoval klíčovou unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
U.S. President Donald Trump arrives at Miami International Airport

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama