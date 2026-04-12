Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, přivítala von der Leyenová vítězství opozice

Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi již blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle jehož vyjádření dali Maďaři ve volbách najevo oddanost hodnotám Evropské unie.
"Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare," napsal německý kancléř Freidrich Merz. "Těším se na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a především sjednocené Evropy," uvedl také šéf německé vlády.
"Toto je historický okamžik nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou diplomacii," napsal britský premiér Keir Starmer v příspěvku, v němž blahopřál Magyarovi. Dodal, že se těší na to, jak budou spolupracovat ve prospěch bezpečnosti a prosperity obou zemí.
Dneškem zřejmě v Maďarsku končí 16letá vláda premiéra Viktora Orbána. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila část výplatu části peněz z evropských fondů. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Kritizuje unijní protiruské sankce a naposledy zablokoval klíčovou unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
"Získali jsme bezprecedentní mandát." Magyarova Tisza slaví vítězství, Orbán uznal prohru
Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar dnes večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Středopravicová Tisza podle všeho v parlamentu dosáhne na dvoutřetinovou ústavní většinu. Dosavadní premiér Maďarska Viktor Orbán uznal porážku.
U fotbalistů Olomouce skončil trenér Janotka, dočasně je povede Hapal
Od fotbalistů Sigmy Olomouc byl po dnešní ligové porážce 1:2 v Pardubicích odvolán kouč Tomáš Janotka. Tým dočasně povede generální sportovní manažer Pavel Hapal. Klub o tom informoval na svém webu.
Na nikoho jsem neplivl, hájí se Chorý. Sudí viděl na videu jasný důkaz
Hlavní rozhodčí Marek Radina po dnešním šlágru 29. kola fotbalové ligy mezi lídrem tabulky Slavií a čtvrtou Plzní (0:0) potvrdil, že útočníka Pražanů Tomáše Chorého vyloučil za plivnutí na ležícího Sampsona Dweha.
ŽIVĚ Írán vydírá celý svět, řekl Trump. Spojené státy zahájí blokádu Hormuzu
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou zaplatily Íránu poplatek. Teherán šéf Bílého domu zároveň obvinil z vydírání celého světa a uvedl, že se Írán odmítl vzdát svých jaderných ambicí.
Chorý dostal za plivanec červenou, Slavia tak s Plzní urvala jen bod
Fotbalisté Slavie ve šlágru 29. kola první ligy jen remizovali s Plzní bez branek. Obhájce titulu sice zůstal jediným neporaženým celkem soutěže, jeho náskok v čele tabulky před pražským rivalem Spartou se nicméně snížil na osm bodů.