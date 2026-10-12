Evropská země nečekaně rozzuřila Moskvu. Potvrďte, že jsme nepřátelé, požaduje

Moskvu pobouřil nedávný projev nizozemské ministryně obrany. Ta při jednání v parlamentu uvedla, že Rusko už není pouze „agresorem“, ale je „nepřítelem“. Ruské velvyslanectví v Nizozemsku ostře reagovalo prohlášením, že její slova překročila „všechny myslitelné meze přijatelnosti“. Moskva je podle něj bere velmi vážně a považuje je za „projev touhy vyprovokovat ozbrojený konflikt“.
„Rusko už není agresorem. Je to eufemismus, který ode mě už příliš neuslyšíte,“ řekla nizozemská ministryně obrany Dilan Yeşilgöz-Zegeriusové z liberální Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) ve čtvrtek. Amsterdam si podle ní v této otázce nemůže dovolit být naivní.
„Rusko je náš nepřítel. To neznamená, že jsme ve válce. K bezstarostnému míru máme ale také velmi daleko,“ uvedla ministryně během projednávání rozpočtu na obranu. „Není náhodou, že zpravodajské a bezpečnostní služby varují, že se Rusko připravuje na možnost konfliktu s NATO. To znamená, že musíme být ostražití a odolní,“ dodala Yeşilgöz-Zegeriusová.
Nizozemské ozbrojené síly tomu podle ministryně přizpůsobují své působení. Nizozemští vojáci cvičí v Estonsku, aby Rusku ukázali, že NATO je připraveno bránit své východní hranice, dodala. „Bezpečnost už není samozřejmostí. Realita nás dostihla,“ cituje Yeşilgöz-Zegeriusovou například nizozemský server NL Times.
Moskva se ptá na „přímou konfrontaci“
Proti jejímu výroku se rychle a ostře ohradilo ruské velvyslanectví v Nizozemsku, které po vládě v Amsterdamu požaduje, aby se k němu oficiálně vyjádřila a zaujala stanovisko, uvedla ruská tisková agentura TASS.
„Nejnovější veřejný výlev nizozemské ministryně obrany, která nikdy nevynikala diplomatickým taktem ani zdrženlivostí, tentokrát překročil všechny myslitelné meze přijatelnosti,“ uvedlo ruské velvyslanectví na svém oficiálním účtu na Telegramu.
„Hovoří paní Yeşilgöz-Zegeriusová jménem celé nizozemské vlády? Mají být její výroky považovány za oficiální oznámení změny postoje směrem k přímé vojenské konfrontaci s Ruskem?“ stojí dále ve vyjádření.
Podle Moskvy jsou slova ministryně „potvrzením odhodlání Haagu pokračovat v destruktivní konfrontační politice“ a „odhalením touhy vyprovokovat ozbrojený konflikt“. Velvyslanectví dodalo, že Rusko nemá vůči Evropě žádné agresivní úmysly.
Současně ovšem upozornilo, že „nebude tolerovat (…) jazyk hrozeb a ultimát“. S tím, že „jakýkoli zásah do bezpečnosti a svrchovanosti Ruské federace se setká s okamžitou, rychlou a drtivou reakcí“.
„Nezodpovědná rétorika“ a varování agentů
Velvyslanectví také vyzvalo nizozemskou vládu, aby „poskytla oficiální a jednoznačné vysvětlení bojovné a nezodpovědné rétoriky své ministryně obrany“.
Na výroky své kolegyně byl dotázán i nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen. Ten uvedl, že „ministryně obrany mluví také mým jménem“, a dodal, že Rusko považuje za největší bezpečnostní hrozbou Nizozemska. Po sérii dotazů opozičních stran však přiznal, že ho ministryně o svém záměru použít tato slova předem neinformovala, píše NL Times.
Ministryně následně vysvětlila, že označení Ruska za nepřítele neznamená, že je Nizozemsko ve válce nebo že zásadně mění svůj dosavadní přístup. Chce ale podle svých slov hrozbu pojmenovávat otevřeněji.
Výroky přicházejí v době, kdy nizozemské zpravodajské služby upozorňují na zhoršující se bezpečnostní situaci. Civilní zpravodajská služba AIVD ve své letošní výroční zprávě dospěla k závěru, že Nizozemsko za posledních 80 let nečelilo takové kombinaci bezpečnostních hrozeb jako dnes. Vojenská zpravodajská služba MIVD pak ve své výroční zprávě varovala, že armády Číny a Ruska sílí a stále více spolupracují.
Nizozemská pomoc Ukrajině
Nizozemsko sice ve srovnání s Polskem, Německem nebo pobaltskými státy nepatří mezi nejhlasitější kritiky Moskvy, Ukrajinu ale podporuje vytrvale. Podle údajů nizozemské vlády poskytlo od začátku ruské invaze do června 2026 na pomoc Ukrajině celkem 11,5 miliardy eur (zhruba 280 miliard korun). Z toho 9,1 miliardy eur (kolem 221 miliard korun), připadalo na vojenskou pomoc.
Haag je také významným finančním podporovatelem takzvané české muniční iniciativy, v jejímž rámci se pro Ukrajinu nakupuje dělostřelecká munice. Již v roce 2024, kdy iniciativa vznikla, Nizozemsko oznámilo, že do iniciativy vloží celkem 271 milionů eur (přibližně 6,6 miliardy korun).
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