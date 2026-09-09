Přeskočit na obsah
Benative
9. 9. Daniela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Obří zbrojní skandál má českou stopu. Evropská země nakoupila od podvodníků, nemá nic

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Dělostřelecká munice pro Ukrajinu stála minulý týden hlavu estonského ministra obrany Hanna Pevkura. Skandál, během kterého Estonci zaplatili 70 milionů eur italsko-indické firmě za nefunkční granáty, tak přinutil pobaltskou zemi hledat nového šéfa resortu obrany. A to v době, kdy se stále častěji mluví o možných ruských provokacích na východním křídle NATO a EU. Celý průšvih má i českou stopu.

Ostré střelby houfnic Caesar průzkumného praporu Scoutspataljon. Estonsko, 18. srpna 2026.
Ostré střelby houfnic Caesar průzkumného praporu Scoutspataljon. Estonsko, 18. srpna 2026.Foto: Ministerstvo obrany Estonska
Reklama

Estonci na východním křídle NATO a EU patří k velkým podporovatelům Ukrajiny, na její vyzbrojení dávají dokonce 0,25 % HDP. Když v roce 2024 Ukrajinci trpěli obrovským nedostatkem dělostřelecké munice, evropští spojenci chtěli napadené zemi pomoct a hledali granáty, kde se dalo.

Estonské centrum pro investice do obrany tehdy podepsalo čtyři smlouvy s malou italskou společností Datasel, kterou koupila indická zbrojní společnost, a zaplatilo předem přibližně 70 milionů eur (v přepočtu 1,7 miliardy korun pozn. red.) za dělostřelecké granáty určené právě pro Ukrajinu.

Související

Podvedeni byli i Češi

A tím začal pro Estonce problém, na jehož konci rezignoval ministr obrany. Teď se navíc ukázalo, že má celý průšvih i českou stopu. Estonský server Delfi upozornil na to, že v roce 2024 si od Dataselu objednala munici i česká zbrojní společnost STV. Později ovšem zjistila, že se jedná o zprostředkovatele skrývajícího se za maskou výrobce.

„Společnost Datasel byla schopna dodat pouze deset procent dohodnutého zboží, čímž STV připravila o zálohu ve výši milionů eur. Aby se situace vyřešila a získala zpět ztracené peníze, chystá se skupina STV zažalovat společnost Datasel,“ píše server.

Reklama
Reklama

Zástupce skupiny STV Dominik Drda ve vyjádření pro Delfi přiznal, že estonský skandál bedlivě sleduje, protože Datasel inzeruje jejich produkty na svých webových stránkách, a navíc stejná indická společnosti podvedla i samotnou STV.

Vzhledem k tomu, že česká vláda v rámci mezinárodní iniciativy pořizuje zbraně pro Ukrajinu, varovala STV zemi před nespolehlivostí společnosti Datasel. „Doporučovali jsme jim, aby se nenechali Dataselem oklamat a nepodepisovali s nimi žádné smlouvy. Naštěstí nás poslechli,“ říká Drda.

Přístupová cesta do jednoho z bunkrů, které Estonci budují na hranici s Ruskem. 28. května 2026.
Les nalevo fotografie už je na ruském území, na kraji žlutého řepkového pole jsou ještě betonové dračí zuby - a za nimi už "normální" život s chalupami, domky a obdělávanými políčky a zahradami. Jihovýchodní Estonsko na rusko-estonské hranici, 28. května 2026.
Petr Pavel si prohlíží východní hranici NATO. Baltská obranná linie, 28. května 2026.
Estonský voják během cvičení na přelomu srpna a září.
Zobrazit
7 fotografií

„Neustále lžou a využívají každou malou příležitost, aby se vyhnuli plnění svých smluvních závazků,“ řekl Drda serveru.

Není ale jasné, jakou škodu české společnosti italsko-indická firma způsobila či jak konkrétně chce STV problém řešit. „K záležitostem týkajícím se obchodních vztahů a smluvních ujednání se z principu mediálně nevyjadřujeme,“ napsal redakci ředitel speciálních projektů STV Group Pavel Beran.

Reklama
Reklama

Fiktivní smlouvy

Společnost Datasel založil v roce 2005 Sandro Pazzini, italský podnikatel se zkušenostmi v oblasti obranné elektroniky a softwaru, ale nikoli munice. V roce 2023 měla společnost jen několik zaměstnanců a obrat něco málo přes 120 tisíc eur. Nikdy ale žádnou dělostřeleckou munici nevyrobila.

Související

V lednu 2024 však společnost změnila činnost na velkoobchod se zbraněmi, zbraňovými systémy a vojenskou municí, o dva měsíce později ji koupila indická společnost Neco Defence Munitions s ročním obratem přesahujícím 600 milionů eur.

Firma část munice za 70 milionů eur nakonec dodala a ta je uskladněna v jedné z evropských zemí, ale zásilka je podle tamního resortu obrany „zcela neúplná“ a ve stavu, kdy granáty nelze použít.

Související

Rezignace ministra

Centrum pro investice do obrany ale mělo problémů víc: estonský týdeník Eesti Ekspress nejdřív odhalil fiktivní smlouvy, další nesrovnalosti se dostaly na veřejnost se zprávou Národního kontrolního úřadu o hospodaření s penězi a aktivy ministerstva obrany a estonských obranných sil.

Reklama
Reklama

To se nelíbilo opozici a kvůli skandálu minulou středu rezignoval ministr obrany Hanno Pevkur. Ten uvedl, že na sebe bere politickou odpovědnost, i když selhání nepovažuje za osobní.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur během konference o obranné politice, kterou 21. května 2026 v Tallinnu uspořádalo polské velvyslanectví.
Estonský ministr obrany Hanno Pevkur během konference o obranné politice, kterou 21. května 2026 v Tallinnu uspořádalo polské velvyslanectví.Foto: Ministerstvo obrany Estonska – Karli Saul

Navíc podle něj „podezřelé“ zakázky nejsou nic výjimečného, výrobci munice v Africe, Asii či na Balkáně často nechtějí, aby se jejich zapojení do vyzbrojování Ukrajiny dostalo na veřejnost, a obchody tak probíhají přes zprostředkovatele.

Podívejte se na jarní videoreportáž z Estonska, které se připravuje na možný „problém“ od svého východního souseda

Video reportéra Aktuálně.cz z vojenského cvičení NATO „Spring Storm“ kousek od hranic s Ruskem. | Video: Jaroslav Synčák
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alena Schillerová, ministryně financí
Alena Schillerová, ministryně financí
Alena Schillerová, ministryně financí

Schillerová odmítla senátní úpravy EET, snížily by podle ní účinnost systému

Senátní úpravy navrhovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) by podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) snížily účinnost systému. Evidence by nenaplnila svůj účel v podobě omezování šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí a ochrany poctivých podnikatelů, řekla Schillerová ve Sněmovně v úvodu středečního opětovného schvalování vládní předlohy.

U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open

„Tenise, jaké monstrum se z tebe stalo.“ Gradující průšvih Američanů naštval i Navrátilovou

Hráči a hráčky jsou sice královsky odměňováni, tenisové asociace, organizátoři grandslamů a dalších velkých turnajů s nimi ale stále zřetelněji zacházejí jako s kusy masa majícími jediný úkol: generovat zisky bez ohledu na své zdraví. Alespoň podle rostoucího množství kritiků náročného programu, který na aktuálním grandslamovém US Open zachází daleko za únosnou mez.

8. schůze Poslanecké sněmovny
8. schůze Poslanecké sněmovny
8. schůze Poslanecké sněmovny

Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona

Sněmovna v pondělí hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona, která především zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Senát ji zamítl v srpnu. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama