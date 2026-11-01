Evropská země bude mít prezidentku, tvrdí průzkumy. Má to ale háček, je „proruská“

Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku, na bývalého premiéra Andreje Gjurova má náskok několik procentních bodů. Podle agentur to vyplývá z průzkumů zveřejněných po uzavření volebních místností. Pokud by se výsledky takzvaných exit pollů potvrdily, stala by se první zvolenou prezidentkou v historii Bulharska.
V těsném souboji druhého kola právě úřadující premiérka Iliana Jotovová, která se staví proti vojenské pomoci Ukrajině a bývalý prozatímní premiér Andrej Gjurov. Ten má naopak podporu prozápadní opozice.
V prvním kole voleb minulou neděli, v němž volební účast klesla na historické minimum, Jotovová zvítězila s 34,76 % hlasů, o necelé tři procentní body více než Gjurov s 31,95 %.
V předvolební debatě se Jotovová představila jako kandidátka, která dokáže zaručit mír v regionu a zachovat vyváženější diplomatické vztahy s Ruskem.
Jotovovou podpořila vládní strana Progresivní Bulharsko, Bulharská socialistická strana (BSP), jejíž členkou v minulosti byla, a nacionalistická strana VMRO. Její případné vítězství by znamenalo upevnění moci Progresivního Bulharska a premiéra Radeva. Jotovová byla jeho viceprezidentkou v době, kdy Radev zastával prezidentský úřad.
Prezidentská kampaň se konala v době zesílených útoků dronů na obchodní lodě v Černém moři. Ty vyvolaly veřejnou debatu a rozpory kvůli tomu, že bulharská vláda i Jotovová odmítly jednoznačně označit Rusko za agresora.
Proti ní stál ekonoma Gjurov, jehož podpořily proevropské opoziční strany Demokratické Bulharsko a Pokračujeme ve změně, jíž byl v minulosti členem. Ve své kampani se ale snažil vystupovat nezávisle na stranické politice. Gjurov stál v čele prozatímní vlády od února do května letošního roku a za toto krátké období podepsal bezpečnostní smlouvu s Ukrajinou.
První částečné oficiální výsledky se očekávají v neděli pozdě večer.
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