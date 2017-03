Gruzínci konečně uspěli, při cestách do EU už nepotřebují vízum

před 38 minutami

Obyvatelé Gruzie mohou od úterka cestovat do většiny zemí Evropské unie bez víz. Pro Gruzínce, kteří se dlouho snažili navázat užší vztahy s EU a ubránit se vlivu Moskvy, to znamená velký úspěch. Evropská komise doporučila zavedení bezvízového styku už v prosinci roku 2015. Návrh však musely projednat všechny členské země. Nutnost víz pro Gruzii tak 28. března zrušily všechny země osmadvacítky s výjimkou Velké Británie a Irska. Pro vstup do zemí, které jsou pouze součástí schengenského prostoru, a nikoliv EU, jako je Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, ale Gruzínci vízum potřebovat stále budou.

autor: Zahraničí