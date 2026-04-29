Evropská unie zadržuje Maďarsku 18 miliard eur. Magyar očekává uvolnění na konci května

Vítěz maďarských parlamentních voleb, a tudíž pravděpodobný premiér Péter Magyar očekává politickou dohodu o uvolnění unijních fondů pro Budapešť na konci května. Prohlásil to ve středu po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Brusel zadržuje zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard korun) unijních fondů kvůli pochybnostem o fungování právního státu a korupci.
Magyar by se mohl stát maďarským premiérem na začátku května, jeho strana Tisza bude mít v novém parlamentu pohodlnou ústavní většinu. Středeční jednání s von der Leyenovou označil za extrémně konstruktivní a produktivní.
„Dohodli jsme se, že se jako maďarský premiér vrátím do Bruselu v týdnu od 25. května, abych uzavřel politickou dohodu pro vyplacení zadržovaných fondů,“ napsal na síti Facebook Magyar.
Šéfka Evropské komise potvrdila, že s Magyarem mluvila o krocích pro vyplacení prostředků. „Diskutovali jsme o nezbytných krocích pro uvolnění EU fondů určených Maďarsku, které jsou zmražené kvůli obavám o korupci a o právní stát,“ uvedla von der Leyenová, která však v prohlášení na síti X neuvedla žádné konkrétní datum pro sjednání dohody.
Evropská komise bude podle ní pracovat s novou maďarskou vládou „na vyřešení těchto problémů a na návratu k společným evropským hodnotám“.
Brusel pozastavil proplácení unijních fondů mimo jiné z obav z jejich zneužití a nedostatečné kontroly úřadů, které ovládají lidé blízcí premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho straně Fidesz.
Po 16 letech Orbán, který přeměnil maďarský stát podle svých představ, v premiérské funkci končí. V posledních letech byl Orbán ve sporu s vedením EU i většinou členských států také kvůli odlišnému postoji k Rusku.
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.
Muž v Londýně pobodal dva Židy. Podle policie šlo o teroristický útok
Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě.
Osmnáctka porazila Finy, na MS si zahraje o medaile. Zámoří sčítá nevídané ztráty
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile.
Medaile z „prokletého“ MS je blízko. Čechům nahrává šokující krach favorita
Čeští hokejisté do 18 let jsou na „zakletém“ turnaji, dorosteneckém mistrovství světa, blízko medaile. Po postupu přes Finsko do semifinále jim stačí vyhrát jeden ze závěrečných dvou zápasů. Nejlepší čtyřka je navíc papírově slabší než obvykle, na úkor USA do ní naprosto senzačně proniklo Lotyšsko.
Kuba a Fiala prolomili „tichou válku“. Jeden mluvil o psychiatrovi, druhý o neklidném spaní
I když Martin Kuba při únorovém oznamování vzniku své strany Naše Česko avizoval, že by v dubnu mohl začít jezdit po regionech a debatovat s lidmi o stranickém programu, zatím zůstává ve svém Jihočeském kraji. I tak ale dráždí své bývalé stranické kolegy v ODS. Ať už tím, že je ostře kritizuje, nebo že „loví" některé jejich politiky do své partaje.