Přeskočit na obsah
Benative
29. 4. Robert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Evropská unie zadržuje Maďarsku 18 miliard eur. Magyar očekává uvolnění na konci května

ČTK

Vítěz maďarských parlamentních voleb, a tudíž pravděpodobný premiér Péter Magyar očekává politickou dohodu o uvolnění unijních fondů pro Budapešť na konci května. Prohlásil to ve středu po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Brusel zadržuje zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard korun) unijních fondů kvůli pochybnostem o fungování právního státu a korupci.

Pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.Foto: REUTERS
Magyar by se mohl stát maďarským premiérem na začátku května, jeho strana Tisza bude mít v novém parlamentu pohodlnou ústavní většinu. Středeční jednání s von der Leyenovou označil za extrémně konstruktivní a produktivní.

„Dohodli jsme se, že se jako maďarský premiér vrátím do Bruselu v týdnu od 25. května, abych uzavřel politickou dohodu pro vyplacení zadržovaných fondů,“ napsal na síti Facebook Magyar.

Související

Šéfka Evropské komise potvrdila, že s Magyarem mluvila o krocích pro vyplacení prostředků. „Diskutovali jsme o nezbytných krocích pro uvolnění EU fondů určených Maďarsku, které jsou zmražené kvůli obavám o korupci a o právní stát,“ uvedla von der Leyenová, která však v prohlášení na síti X neuvedla žádné konkrétní datum pro sjednání dohody.

Evropská komise bude podle ní pracovat s novou maďarskou vládou „na vyřešení těchto problémů a na návratu k společným evropským hodnotám“.

Brusel pozastavil proplácení unijních fondů mimo jiné z obav z jejich zneužití a nedostatečné kontroly úřadů, které ovládají lidé blízcí premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho straně Fidesz.

Po 16 letech Orbán, který přeměnil maďarský stát podle svých představ, v premiérské funkci končí. V posledních letech byl Orbán ve sporu s vedením EU i většinou členských států také kvůli odlišnému postoji k Rusku.

Nejnovější
Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají také na svědomí Ukrajinci.

ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic

Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.

Policista usměrňuje děti poté, co byly v londýnské čtvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita, pobodány dvě osoby. Foto z 29. dubna 2026.

Muž v Londýně pobodal dva Židy. Podle policie šlo o teroristický útok

Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě.

