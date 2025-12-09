Evropská unie se shodla na zmírnění dvou směrnic o udržitelnosti firem

Vyjednavači obou evropských institucí se shodli na tom, že povinnost reportovat nefinanční informace například z environmentální nebo sociální oblasti budou mít pouze společnosti s více než tisíci zaměstnanci a s ročním čistým obratem nad 450 milionů eur (přibližně 10,9 miliard Kč).
Pro firmy sídlící mimo EU stanovily hranici pro podávání zpráv o udržitelnosti na 450 milionů eur obratu dosaženého v unii.
Tato dohoda z velké části odpovídá návrhu Evropské komise na snížení počtu firem, které kvůli směrnici o vykazování podnikové udržitelnosti musí takové informace sdílet. Komise s cílem posílit konkurenceschopnost v únoru navrhla úpravu původních pravidel, podle kterých měly za určitých podmínek reportovat už společnosti s 250 zaměstnanci. Podle komise tato změna osvobodí 80 procent firem, na které se mělo opatření původně vztahovat.
Dnešní dohoda se týká také úpravy směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, která po společnostech žádá, aby identifikovaly a řešily nepříznivé dopady své činnosti na lidská práva a životní prostředí.
Zástupci parlamentu i Rady EU se shodli, že by povinnost měly dodržovat pouze společnosti s nejméně pěti tisíci zaměstnanci a s čistým obratem 1,5 miliardy eur (přes 36,6 miliardy Kč). Stejná pravidla mají platit pro neevropské firmy se stejným obratem v EU.