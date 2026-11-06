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Zahraničí

Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství

ČTK
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Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.

K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.
K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Ilustrační snímek.Foto: Economia – DVTV
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„Velmi vítám pokrok, kterého bylo dnes dosaženo na třetí mezivládní konferenci pro Černou Horu, která se konala pod irským předsednictvím a na níž jsme prozatímně uzavřeli další dvě kapitoly jednání,“ uvedl irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne.

„S 23 projednávanými kapitolami, které jsou nyní prozatímně uzavřeny, dosahuje Černá Hora významného pokroku směrem k uzavření všech zbývajících kapitol,“ dodal Byrne.

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Evropská komise ve své pravidelné hodnotící zprávě, kterou zveřejnila tento týden, uvedla, že je Černá Hora připravena na členství v Evropské unii a do konce letošního roku by mohla předběžně uzavřít všechny zbývající vyjednávací kapitoly. Podle unijních zdrojů by země mohla podepsat přístupovou smlouvu již v červnu 2027.

K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států Evropské unie. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028.

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Vstup do EU vyžaduje, aby přístupovou smlouvu ratifikovalo všech 27 současných členských zemí.

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