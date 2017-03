Evropská unie prodloužila sankce proti Rusku o další půlrok

před 59 minutami

Evropská unie prodloužila o další půlrok sankce proti Rusku. Ty zavedla proti různým osobám a subjektům kvůli anexi Krymského poloostrova. Oficiálně jde o "aktivity ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny". Oznámila to ministerská Rada EU. Opatření se týkají zmrazení majetku nebo zákazu vstupu do členských zemí Unie. Rada také oznámila, že ze sankčního seznamu vyjmula dvě osoby, které už zemřely. Soupis tak nyní obsahuje 150 lidí a 37 subjektů. Tyto sankce jsou jiné než hospodářské sankce, které EU přijala v roce 2014 - a to také kvůli úloze Ruska v ukrajinské krizi.

autor: ČTK