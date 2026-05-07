Evropská unie přitvrzuje vůči AI. Zakáže svlékací aplikace

Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Evropský parlament to uvedl ve čtvrteční tiskové zprávě. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání.
Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
Evropský parlament a Rada EU, tedy země bloku, konkrétně zmiňují „materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo zobrazují intimní partie identifikovatelné osoby či ji zachycují při sexuálně explicitních činnostech bez jejího souhlasu“.
Europoslanci a zástupci členských zemí musí dohodu, předběžně dosažnou v noci na čtvrtek, ještě formálně potvrdit. Podle tiskové zprávy parlamentu by se tak mělo stát před 2. srpnem letošního roku, od kdy mají začít platit některá ustanovení nové legislativy. Tu Evropská komise navrhla loni v listopadu.
Na problematiku v minulých měsících upozornil především skandál americké sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Její uživatelé pomocí chatbota Grok bez souhlasu generovali a upravovali sexualizované fotografie skutečných žen a dětí.
Na situaci nejprve upozornila média a vyústila v několik vyšetřování, jedno z nichž vede Britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Kromě programu Grok existují ovšem také specializované aplikace zaměřené přímo na generování podobného obsahu.
Mohlo by vás zajímat: „Robopsi zneklidňují Berlín. Běhají po muzeu s hlavami miliardářů a tisknou fotky“
Finové rozjeli v Česku kobercový nálet proti Strnadovi. Zůna jednal s prezidentem
Za kulisami návštěvy finského prezidenta Alexandera Stubba v Praze se rozjela byznysová hra o desítky miliard korun. Dosud vyčkávající Seveřané se hlasitě přihlásili o zásadní zakázku české armády. Aby ve strategickém obchodu snížili šance miliardáře Michala Strnada a jeho firem, domluvili Finové spolupráci hned s několika českými podniky. Ministr Jaromír Zůna se i proto sešel se Stubbem.
Hypotéky mírně zdražují, ale drží se nad pěti procenty, ukázal Hypoindex
Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně meziměsíčně stoupla o 0,01 bodu na 5,19 procenta. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z aktuálních údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Zklamal vás Star Wars Day? Připomeňte si zlatou éru her z předaleké galaxie
Star Wars Day (Den Hvězdných válek) letos místo velkých oznámení přinesl spíš zklamání. Fanoušci her dostali jen minimum novinek, a tak se Krotitelé bossů raději ponořili do zlaté éry Star Wars, kdy gamingu kraloval LucasArts. Od série Jedi Knight a hry KOTOR přes závodní kluzáky z Epizody I až po debaty o Disney éře, rušení kánonu a nostalgii, kterou moderní hry zatím úplně nedokázaly nahradit.
Ceny energií kolísají. Co dnes rozhoduje o vytápění bytových domů?
Události na evropském energetickém trhu v posledních letech potvrzují, že ceny energií mohou výrazně ovlivnit geopolitické změny. Pro bytové domy to znamená zásadní změnu pohledu na vytápění. Už nejde jen o to, která energie je momentálně nejlevnější, ale hlavně o dlouhodobou stabilitu nákladů a míru rizika, které s sebou jednotlivá řešení nesou.
„Pro Boston je to brutální.“ Místo vyhlížené vzpruhy pro Pastrňáka je tu pohroma
Navzdory vyřazení od Buffala v prvním kole play off hokejové NHL mohla sezona Bruins dostat fantastickou tečku. Dokonce to bylo pravděpodobné. Draftová loterie však z bostonského pohledu dopadla naopak nejhůř, jak mohla.