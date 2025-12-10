Zahraničí

Evropská unie přibrzdila. Nové emisní povolenky ETS2 odložila o rok

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Předsednictví Rady Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý pozdě večer předběžné politické dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Informovaly o tom ve středu v noci Rada EU i europarlament. Dohoda obsahuje také určitou flexibilitu, jak cíle do roku 2040 dosáhnout. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.

Zástupci obou institucí se podle prohlášení také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě.

Související

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Výfuk, kouř, motor

Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.

"Evropa se sjednotila kolem našeho jasného směřování ohledně klimatické politiky - založené na vědě a chránící naší bezpečnost a konkurenceschopnost," uvedl dánský ministr pro klima a energetiku Lars Aagaard, jehož země do konce roku unii předsedá.

Změny musí ještě schválit europarlament a Rada EU, aby začaly platit, podle Reuters je to obvykle formalita potvrzující předem dohodnuté podmínky. Dohoda vstoupí v platnost 20 dní po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU. Evropská komise pak bude každé dva roky hodnotit pokrok s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým údajům, technologickému vývoji a mezinárodní konkurenceschopnosti EU.

Související

Jsme váš spojenec, ne problém, tepejte Rusko. Evropské lídry rozhodil Trumpův výpad

E3 partners France, Germany and Britain meet in London

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky, které chtěly krok odložit. Návrh poprvé počítal s tím, že země EU budou moci využívat takzvané uhlíkové kredity z rozvojových států k dosažení cíle v oblasti emisí.

Mezinárodní uhlíkové kredity umožňují státům, firmám nebo organizacím kompenzovat část svých emisí tím, že finančně podpoří projekty snižující nebo zachycující emise jinde ve světě. Jde například o výsadbu lesa, ochranu deštných pralesů či investice do obnovitelných zdrojů.

Evropská klimatická pravidla stanoví cíl klimatické neutrality do roku 2050 jako právně závaznou povinnost pro všechny členské státy EU. Stanoví také právně závazný cíl EU snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

 
Mohlo by vás zajímat

Pohraniční boje Thajska a Kambodže. Z domovů uteklo už přes půl milionu lidí

Pohraniční boje Thajska a Kambodže. Z domovů uteklo už přes půl milionu lidí

Machadová si večer osobně nepřevezme Nobelovu cenu za mír. Neví se, kde je

Machadová si večer osobně nepřevezme Nobelovu cenu za mír. Neví se, kde je

"Jednička s pěti hvězdičkami," pochválil si Trump svou hospodářskou politiku

"Jednička s pěti hvězdičkami," pochválil si Trump svou hospodářskou politiku

Šokovaný Zelenskyj po telefonátu z Washingtonu. Co všechno po něm Trump chce?

Šokovaný Zelenskyj po telefonátu z Washingtonu. Co všechno po něm Trump chce?
0:32
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) emise průmysl klima klimatické změny oxid uhličitý odložení

Právě se děje

před 3 minutami
Bod na radaru se náhle zvětšil a zmizel. Z mraků vypadávaly trosky i lidská těla
1:41

Bod na radaru se náhle zvětšil a zmizel. Z mraků vypadávaly trosky i lidská těla

Podcast Podivné zločiny: V zimě 1972 se nad severními Čechami ozvala dunivá rána. O chvíli později na zem začaly dopadat trosky letadla.
před 9 minutami
Vánoce bez plýtvání: chytré triky, díky kterým letos nic nevyhodíte a ještě ušetříte

Vánoce bez plýtvání: chytré triky, díky kterým letos nic nevyhodíte a ještě ušetříte

Drtivá většina českých domácností se snaží jídlem neplýtvat a využít přebytky do posledního. Jak jste na tom o svátcích vy?
před 25 minutami
Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením

Podle Trpišovského měl Tottenham ze Slavie respekt. Douděra šokoval hodnocením

Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského po porážce 0:3 na hřišti Tottenhamu mrzelo, že navzdory nadějnému výkonu nedal jeho tým gól.
před 40 minutami

Není to elektrická Octavia. Za volantem revoluční Škody, která přijede za pět let

Není to elektrická Octavia. Za volantem revoluční Škody, která přijede za pět let
Prohlédnout si 28 fotografií
Ve španělské Valencii jsme krátce usedli za volant konceptu Škoda Vision O.
Ten dále rozvíjí designový jazyk Modern Solid, přidává ale řadu nových prvků.
před 43 minutami
Zázračné dítě se zapsalo do dějin Ligy mistrů, Karl překonal i Mbappého

Zázračné dítě se zapsalo do dějin Ligy mistrů, Karl překonal i Mbappého

Lennart Karl se ve věku 17 let a 290 dnů stal nejmladším hráčem, který v Lize mistrů skóroval ve třech po sobě jdoucích zápasech.
před 1 hodinou
Pohraniční boje Thajska a Kambodže. Z domovů uteklo už přes půl milionu lidí

Pohraniční boje Thajska a Kambodže. Z domovů uteklo už přes půl milionu lidí

Thajsko-kambodžský spor na hranicích pokračuje. Konflikt si zatím vyžádal nejméně 11 mrtvých – sedm kambodžských civilistů a čtyři thajské vojáky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Evropská unie přibrzdila. Nové emisní povolenky ETS2 odložila o rok

Evropská unie přibrzdila. Nové emisní povolenky ETS2 odložila o rok

Emisní povolenky ETS2 se odkládají až na rok 2028. Evropská unie také chce do roku 2040 výrazně snížit emise skleníkových plynů.
Další zprávy