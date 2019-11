Evropská unie musí posílit hlas v NATO, řekla Jourová. Alternativní obranu EU odmítla

Evropská unie bude muset podle eurokomisařky Věry Jourové posílit svou roli v rámci NATO, aby byla spolehlivějším partnerem. Posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance doporučil také bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel.

Oba to v neděli uvedli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Odmítli ale možnost vybudování alternativní kolektivní obrany EU, neboť ke zvýšení bezpečnosti unie by to nevedlo.

Negativně se Jourová i Pavel postavili také k nedávnému tvrzení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle nějž je NATO ve stavu mozkové smrti kvůli postoji USA k EU a kvůli turecké invazi do Sýrie.

"Myslím, že bychom se měli vyvarovat všeho, co způsobí, že se v Kremlu bude slavit," uvedla Jourová s poukazem na to, že Macronovo vyjádření uvítala mluvčí ruské diplomacie.

"Nemyslím, že by někomu prospělo oslabovat NATO," přidal se Pavel. Macronovo vyjádření dal do souvislosti se snahou francouzského prezidenta prosadit svou představu evropské integrace a posílit roli Francie v EU.

Jak uvedla Jourová, EU plánuje posílit svou obranyschopnost budováním společné infrastruktury a technologického rozvoje. Po roce 2020 na to chce vyčlenit až 17 miliard eur (zhruba 425 miliard korun), zatímco do příštího roku to bude jen kolem 600 milionů eur (zhruba 15 miliard korun).