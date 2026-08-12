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Zahraničí

Evropská unie a 26 států včetně Česka odsoudily popravy demonstrantů v Íránu

ČTK

Evropská unie a 26 západních států včetně Česka ve středu ve společném prohlášení odsoudily popravy demonstrantů v Íránu. Signatáři režim v Teheránu vyzvali, aby okamžitě upustil od vykonávání trestu smrti a bez prodlení propustil všechny svévolně zadržované osoby. Prohlášení zveřejnil na síti X francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.

Protesty za propuštění Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava, a proti krvavému potlačování demonstrací v Íránu se konaly po celém světě. Snímek z první poloviny ledna byl pořízen před íránskou ambasádou v arménské metropoli Jerevanu.
Protesty za propuštění Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava, a proti krvavému potlačování demonstrací v Íránu se konaly po celém světě. Snímek z první poloviny ledna byl pořízen před íránskou ambasádou v arménské metropoli Jerevanu.Foto: Profimedia – Anthony Pizzoferrato / Stringershub Inc. / Profimedia
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Írán podle signatářů využívá trest smrti k umlčování disidentů, zastrašování komunit a trestání jednotlivců, kteří pouze uplatňují svá základní práva. "Žádáme íránský režim, aby naslouchal hlasu svého lidu, který se dožaduje změny, a přijal konkrétní opatření, která zajistí respektování lidských práv," uvedli v prohlášení.

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Teherán letos zesílil represe v souvislosti s lednovými protirežimními protesty a americko-izraelskou válkou proti Íránu, která začala 28. února. Na výrazný nárůst poprav a vynesených rozsudků smrti minulý týden upozornil i vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.

Od poloviny března bylo kvůli obviněním spojeným s národní bezpečností popraveno nejméně 56 lidí, včetně 27, kteří byli odsouzeni za činy týkající se lednových protestů. Podle Türka poprava hrozí více než stovce dalších, kteří čelí obdobným obviněním.

Ze zprvu ekonomicky motivovaných a poklidných demonstrací, které začaly na konci prosince v Teheránu, se postupně staly rozsáhlé protirežimní protesty, které se rozšířily po celé zemi. Bezpečnostní složky tyto protesty během několika týdnů násilně potlačily. Íránská lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA v únorové zprávě uvedla, že při protestech bylo zabito více než sedm tisíc lidí.

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V Norsku sídlící organizace Iran Human Rights (IHR) v dubnu informovala, že Írán v minulém roce popravil nejméně 1639 lidí, což představuje nejvyšší počet poprav od roku 1989. Podle mnoha lidskoprávních organizací a pozorovatelů nelze íránskou justici považovat za nezávislou.

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