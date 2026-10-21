Evropská prokuratura provedla razii v kancelářích europoslanců Patriotů pro Evropu

Evropská prokuratura ve středu dala prohledat kanceláře europoslanců Patriotů pro Evropu (PfE) v Bruselu a ve Štrasburku, informovala tato parlamentní frakce na sociální síti. Vyšetřování podle ní míří na bývalou frakci Identita a demokracie (ID), jejímž členem bylo i francouzské krajně pravicové Národní sdružení Jordana Bardelly. To je ve středu součástí právě Patriotů.
Třetí největší frakce v europarlamentu tvrdí, že se vyšetřování netýká přímo jí ani žádného z jejích současných poslanců.
„Od dnešního rána provádí Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO, ponz. ČTK) prohlídky v administrativních kancelářích Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku,“ uvádí PfE na síti X.
Frakce zdůraznila, že mezi nimi a zaniklou frakcí ID neexistuje „žádná právní kontinuita“. Podle šéfa stranické delegace Národního sdružení v europarlamentu Jeana-Paula Garrauda šlo o prostory zaměstnanců ve středu už rozpuštěné frakce ID.
Evropská prokuratura potvrdila, že provedla razie v prostorách parlamentu ve Francii a Belgii v rámci vyšetřování využívání evropských prostředků nejmenovanou bývalou frakcí.
Podle agentury AFP má úřad podezření na zpronevěru a už 30. června nařídil v rámci téhož vyšetřování prohlídky v několika evropských zemích včetně Francie. „Další informace nelze v této fázi zveřejnit, aby nebyl ohrožen výsledek řízení,“ uvedla prokuratura.
Podle zdroje AFP blízkého vyšetřování se razie zaměřily na kanceláře, které využíval někdejší generální tajemník frakce ID Philip Claeys. Ve středu 61letý belgický bývalý europoslanec za protiimigrační stranu Vlámský zájem je v současné době generálním tajemníkem frakce Patrioti, napsala AFP s odkazem na adresář Evropského parlamentu.
Frakce ID existovala v letech 2019 až 2024 a vedle Národního sdružení do ní patřily také Alternativa pro Německo (AfD), rakouští Svobodní (FPÖ) a italská Liga. Patrioti mají dnes 85 europoslanců, patří k nim vedle Národního sdružení a Ligy i Vlámský zájem či nizozemská Strana pro svobody (PVV), tedy strany, které dříve bývaly součástí ID. Delegace AfD ve středu uvedla, že razie se jí netýkají.
Kontroloři parlamentní administrativy podle DPA dospěli k závěru, že členové ID v minulém volebním období zneužili nejméně z prostředků EU 4,3 milionu eur (104 milionů Kč). Peníze podle nich putovaly mimo jiné firmám z okolí frakce či spolkům, které podporují odpůrce potratů.
Bardella, spolupředseda Patriotů, odmítl věc na dotaz AFP komentovat. Mluvčí europarlamentu, který tento týden zasedá ve Štrasburku, uvedla, že „parlament jako obvykle spolupracuje s příslušnými orgány“.
EPPO je nezávislá veřejná prokuratura Evropské unie. Je odpovědná za vyšetřování, stíhání a předkládání soudu zločinů proti finančním zájmům EU.
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