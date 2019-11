Evropská myšlenka je nezdolná, potřebuje ale přidat svaly, uvedla von der Leyenová

Neexistuje nic, co by Evropa nedokázala překonat. V dnešním projevu o budoucnosti Evropské unie u příležitosti 30. výročí pádu berlínské zdi to prohlásila budoucí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila ale, že Evropa se musí naučit lépe se prosazovat na mocenském poli, aby tak lépe dokázala hájit své zájmy.

"Síla evropské myšlenky je nezdolná. Neexistuje žádná výzva, kterou by evropská síla nedokázala překonat," řekla von der Leyenová. Zmínila se rovněž o problémech, které EU nyní čelí. Vedle komplikovaných výstupových jednání s Británií k nim zahrnula i rozhovory mezi Bruselem a Washingtonem o obchodní dohodě či rostoucí vliv Číny. K brexitu dodala, že pro EU znamená posílení, neboť to jasně dokazuje, co to znamená odejít z EU. Von der Leyenová si s ohledem na mocenské zájmy USA nebo Číny přeje, aby EU vedle diplomatických dovedností nabrala k vlastnímu prosazení také skutečné svaly. K tomu je podle ní třeba to, aby se EU mohla opřít o vojenské prostředky a aby evropský blok důrazněji začal používat sílu, kterou již disponuje. O Číně řekla budoucí šéfka EK, která se chce ujmout úřadu od 1. prosince, že je důležitým obchodním partnerem pro EU a že to platí i obráceně, ale že je nutné trvat na tom, aby Peking dodržoval evropské standardy, mimo jiné k pracovním podmínkám či ochraně životního prostředí. O posílení mocenského vlivu EU hovořila von der Leyenová také v souvislosti s balkánskými státy, které se dosud členy evropského bloku nestaly. Prohlásila, že tyto země musí mít unijní budoucnost. "Evropa žádala po Severní Makedonii a Albánii mnohé a ty všechno splnily. Nyní i my musíme dodržet slovo a přístupové rozhovory zahájit," řekla. Proti otevření přístupových rozhovorů se za současného stavu staví vláda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, ačkoli je výhledově podporuje. Von der Leyenová rovněž nesouhlasí s Macronovým názorem, že Severoatlantická aliance je ve stavu mozkové smrti. NATO nadcházející šéfka komise vnímá jako vynikající obranný štít svobody.