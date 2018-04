Evropská komise představila zbraně proti dezinformacím. Vznikne kodex i síť ověřovatelů zpráv

před 1 hodinou

Evropská komise ve čtvrtek představila opatření proti dezinformacím na internetu. Navrhla, aby vznikl unijní kodex pro nakládání s tzv. fake news. Komise vyzvala zejména internetové platformy a sociální sítě, aby kodex do července vytvořily a aby podle něj jednaly. "Budeme pozorně monitorovat pokrok, a pokud se ukáže, že výsledky jsou neuspokojivé, do prosince navrhneme další kroky, včetně opatření regulačního charakteru," uvedla komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová. Komise chce také podpořit vznik evropské sítě nezávislých ověřovatelů zpráv. Ti by mezi sebou sdíleli informace o osvědčených postupech a usilovali by o opravy lživých zpráv v celé unii.

autoři: ČTK, Zahraničí | před 1 hodinou