Evropská komise pochybila, když nezveřejnila zprávy v aféře Pfizergate, rozhodl soud

Evropská komise pochybila, když zamítla žádost novinářky o přístup k textovým zprávám mezi předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a šéfem americké farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou o vakcínách proti covidu-19. Rozhodl o tom ve středu unijní soud, který zrušil zamítavé rozhodnutí komise.

Novinářka Matina Stevisová pracující pro deník The New York Times (NYT) požádala Evropskou komisi na základě nařízení o přístupu k dokumentům o zpřístupnění všech textových zpráv, které si mezi sebou vyměnili von der Leyenová a Bourla v období od 1. ledna 2021 do 11. května 2022. "Komise tuto žádost odmítla s odůvodněným, že dokumenty, jichž se týká, nemá k dispozici," popsal dnes soud EU s tím, že novinářka a NYT následně podaly žalobu k Tribunálu Soudního dvora EU, aby rozhodnutí komise zrušil.

"Tribunál svým rozsudkem žalobě vyhověl a rozhodnutí komise zrušil," informoval soud v tiskovém prohlášení.

Aféra kolem výměny textových zpráv mezi von der Leyenovou a Bourlou v období před uzavřením kontraktu o vakcínách proti covidu-19 získala v médiích název Pffizergate. Vakcíny měly mít hodnotu přes 20 miliard eur (500 miliard korun).