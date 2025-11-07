Zahraničí

Brusel pod tlakem firem z USA. EU chce pozastavit část zákonů o umělé inteligenci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA, napsal v pátek list Financial Times (FT). Odvolává se přitom na své zdroje z Bruselu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

EU jedná s Trumpovou administrativou o úpravách zákona o umělé inteligenci a dalších digitálních předpisů v rámci širšího procesu zjednodušování unijní legislativy, řekl listu Financial Times vysoký úředník EU.

Brusel se chystá zmírnit část svých digitálních pravidel, včetně zákona o umělé inteligenci, který vstoupil v platnost loni. Tento krok odráží snahu EU zvýšit konkurenceschopnost bloku vůči USA a Číně a snížit technologickou závislost Evropské unie na Spojených státech a Číně.

Evropský blok čelil silnému tlaku ze strany americké vlády a velkých technologických společností, ale i evropských skupin, kvůli svému zákonu o umělé inteligenci, který je považován za jeden z nejpřísnějších na světě v rámci regulací této rychle se rozvíjející technologie.

Návrh přichází uprostřed širší debaty o tom, jak agresivně by měl blok prosazovat svá digitální pravidla tváří v tvář ostré reakci velkých amerických technologických společností podporovaných americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Ačkoli zákon vstoupil v platnost v srpnu 2024, mnoho z jeho ustanovení nabude účinnosti až v příštích letech.

Související

Vyhladí AI umělce z povrchu zemského? Odpovídají Denemarková, Černý, Hilský a další

Umělíá inteligence

Většina ustanovení týkajících se vysoce rizikových systémů umělé inteligence (AI), které mohou představovat vážná rizika pro zdraví, bezpečnost nebo základní práva občanů, má nabýt účinnosti v srpnu 2026.

V návrhu, do kterého nahlédl deník Financial Times, EK zvažuje, že společnostem porušujícím pravidla pro používání AI s nejvyšším rizikem poskytne roční odklad.

Brusel také navrhuje odložit ukládání pokut za porušení nových pravidel transparentnosti AI do srpna 2027, aby "poskytl dostatečný čas na přizpůsobení se poskytovatelům a provozovatelům systémů AI".

Jakmile komise návrh předloží, budou o něm jednat europoslanci a evropské země, jejichž souhlas bude zapotřebí.

V říjnu například prezidentka Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku Debbie Weinsteinová vyzvala Evropskou unii, aby zjednodušila složité a protichůdné předpisy týkající se umělé inteligence (AI) a technologií. Připojila se tak k řadě dalších představitelů velkých společností z amerického Silicon Valley, kteří si stěžují na dopad pravidel EU na jejich schopnost podnikat v unii.

 
Mohlo by vás zajímat

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat
0:34

Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) USA umělá inteligence

Právě se děje

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Z natěrače volskou krví předsedou sněmovny. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

před 14 minutami
Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut
4:54

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny do alternativní dimenze. Bude třeba najít netvora Vecnu a nadobro ukončit noční můru.
před 18 minutami
"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA.
před 37 minutami
Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na ZOH odvolali k CAS.
před 39 minutami
Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Prezident Petr Pavel svoji ústavní pravomoc využil popáté za více než dva a půl roku ve funkci.
před 50 minutami
Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Prezident Donald Trump později oznámil, že zdravotníci muže ošetřili a že je v pořádku.
před 58 minutami
Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu
Přehled

Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu

Když toxický mrak pokryl Seveso: příběh dioxinové katastrofy, která změnila Evropu a poznamenala generace. Chemická apokalypsa roku 1976.
Další zprávy