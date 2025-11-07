Brusel pod tlakem firem z USA. EU chce pozastavit část zákonů o umělé inteligenci

EU jedná s Trumpovou administrativou o úpravách zákona o umělé inteligenci a dalších digitálních předpisů v rámci širšího procesu zjednodušování unijní legislativy, řekl listu Financial Times vysoký úředník EU.
Brusel se chystá zmírnit část svých digitálních pravidel, včetně zákona o umělé inteligenci, který vstoupil v platnost loni. Tento krok odráží snahu EU zvýšit konkurenceschopnost bloku vůči USA a Číně a snížit technologickou závislost Evropské unie na Spojených státech a Číně.
Evropský blok čelil silnému tlaku ze strany americké vlády a velkých technologických společností, ale i evropských skupin, kvůli svému zákonu o umělé inteligenci, který je považován za jeden z nejpřísnějších na světě v rámci regulací této rychle se rozvíjející technologie.
Návrh přichází uprostřed širší debaty o tom, jak agresivně by měl blok prosazovat svá digitální pravidla tváří v tvář ostré reakci velkých amerických technologických společností podporovaných americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Ačkoli zákon vstoupil v platnost v srpnu 2024, mnoho z jeho ustanovení nabude účinnosti až v příštích letech.
Většina ustanovení týkajících se vysoce rizikových systémů umělé inteligence (AI), které mohou představovat vážná rizika pro zdraví, bezpečnost nebo základní práva občanů, má nabýt účinnosti v srpnu 2026.
V návrhu, do kterého nahlédl deník Financial Times, EK zvažuje, že společnostem porušujícím pravidla pro používání AI s nejvyšším rizikem poskytne roční odklad.
Brusel také navrhuje odložit ukládání pokut za porušení nových pravidel transparentnosti AI do srpna 2027, aby "poskytl dostatečný čas na přizpůsobení se poskytovatelům a provozovatelům systémů AI".
Jakmile komise návrh předloží, budou o něm jednat europoslanci a evropské země, jejichž souhlas bude zapotřebí.
V říjnu například prezidentka Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku Debbie Weinsteinová vyzvala Evropskou unii, aby zjednodušila složité a protichůdné předpisy týkající se umělé inteligence (AI) a technologií. Připojila se tak k řadě dalších představitelů velkých společností z amerického Silicon Valley, kteří si stěžují na dopad pravidel EU na jejich schopnost podnikat v unii.