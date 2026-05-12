Evropská komise chystá pravidla pro věkové omezení sociálních sítí

Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to v úterý předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě.
EU částečně řeší bezpečnost dětí v digitálním prostředí v již platném nařízení o digitálních službách (DSA), podle německé političky to však není dostatečné a velké internetové firmy jako Meta či TikTok nedělají dost, aby kontrolovaly věk svých uživatelů, omezily návykovost či filtrovaly škodlivý obsah.
„Otázka není, zda by mladí lidé měli mít přístup k sociálním médiím. Otázka je, zda by sociální média měla mít přístup k mladým lidem,“ řekla šéfka unijní exekutivy v Kodani na evropské konferenci věnované umělé inteligenci a dětem. Narážela tím na fakt, že firmy na mladé lidi cílí reklamu i ve věku, kdy jsou zranitelní, procházejí emocionálním vývojem a nemají plně rozvinuté kritické myšlení.
Brusel podle von der Leyenové zřídil komisi expertů, která v současnosti zkoumá možnosti, jak omezit negativní dopady sociálních sítí na děti a mladé lidi. Na základě výsledků její práce by do léta měl v komisi vzniknout návrh závazných pravidel, o němž by poté jednaly členské státy a Evropský parlament.
Desítka evropských zemí včetně Francie, Španělska či Dánska v současnosti připravuje vlastní pravidla pro věkové omezení na sítích. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Téměř všechny unijní země pak volají po vyhodnocení možností, jak zlepšit bezpečnost dětí na internetu, uvedla šéfka EK.
„Děti nejsou zboží a žádná technologická společnost ve světě by neměla mít možnost s nimi tak zacházet,“ podotkla šéfka unijní exekutivy. Vedle možného omezení věku se chce podle ní EK letos věnovat také návykové podobě sítí.
Mohlo by vás také zajímat: studenti se vyjádřili k návrhu premiéra Andreje Babiše zakázat přístup na sociální sítě mladým lidem do 15 let.
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.
Problémy s doručováním měla loni v Česku polovina lidí, v EU třetina
Nespokojenost s doručováním zásilek mezi Čechy za posledních pět let vzrostla. V roce 2021 zaznamenala problémy s doručením zásilky čtvrtina českých nakupujících na internetu, loni to byla téměř polovina. Češi tak patří mezi národy, kde nespokojenost s doručováním za poslední roky nejvíce stoupla. V EU mělo problémy s doručováním v průměru 35 procent zákazníků. Vyplývá ze statistik Eurostatu.
Putinův lobbista nikdy! Kontroverzní německý exkancléř tvrdě narazil
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu při příležitosti vojenské přehlídky ke Dni vítězství prohlásil, že válka na Ukrajině končí. Řekl, že EU usiluje o kontakty s Ruskem, a dodal, že by za sedmadvacítku mohl jednat bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Toho ale odmítají jak experti, tak vysocí evropští představitelé.
Čechů bez práce ubývá, nezaměstnanost klesla pod pět procent
Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta z březnových pěti procent. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl zhruba o 3 tisíce na 94 483. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce České Republiky (ÚP ČR).