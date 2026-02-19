Evropané vytváří novou AI. V čem bude lepší než americká a čínská?

Evropská unie vytváří projekt velkého jazykového modelu, jehož koordinátorem je český vědec, počítačový lingvista Jan Hajič z z Matematicko-fyzikální fakulty pražské Karlovy univerzity. V čem bude nový model, který by měl být hotový do roku 2027, lepší než americké a čínské modely? A proč dosud žádná evropská AI nevznikla?
„Situace v Evropě není vůbec tak pružná ohledně kapitálu a tvoření nových firem. Mnohem jednodušší je technologické firmy založit v Silicon Valley v Kalifornii,“ říká Hajič a vysvětluje tím, proč se ani žádná velká firma v Evropě (kromě Mistralu ve Francii) o vytvoření jazykového modelu nepokusila.
Hajič má na starosti koordinaci 20 evropských firem, institucí a univerzit, které na výzkumu pracují.
„Na rozdíl od Číny nebo Spojených států, my jsme otevřeně oficiálně vícejazyčná komunita, když vezmeme celou Evropu. Dostali jsme za úkol nejenom 24 oficiálních jazyků, ale ještě i jazyky zemí, se kterými se jedná o přistoupení,“ vysvětluje.
Mezi ně patří gruzínština, arménština a další jazyky, evropský model by ale měl dát větší důraz i na malé stávající evropské jazyky: například estonštinu, lotyštinu nebo litevštinu.
„Čínské a americké modely jsou většinou velmi dobré pro angličtinu, jenže u těch dalších to pokulhává,“ vypráví Hajič s tím, že kvalita OpenEuroLLM by měla být srovnatelná jak pro angličtinu a němčinu, tak třeba pro estonštinu.
Má se všemi nevýhodami a překážkami Evropa vůbec šanci vybudovat konkurenceschopný model? S jakými bezpečnostními a etickými problémy se musí vývoj vypořádat? Jak zajistit, aby nový model nenaváděl k sebevraždám a neukazoval další závadný obsah?